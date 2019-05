Věděl jste, že Karviná ještě nikdy Liberec neporazila?

Věděl. Dvakrát jsme byli blízko, ale uhráli jsme jen dvě remízy.

Těší vás, že jste konečně zažili výhru nad tímto soupeřem?

To jsem zase tolik neřešil, hlavní byly ty tři body.

První tři útoky, ze kterých pramenily dvě šance, vedly po vaší levé straně kolem obránce Koscelníka. To byl záměr?

Ani ne, vyplynulo to ze hry. My hodně spoléháme na naše krajní hráče, jsou šikovní a rychlí, tak toho využíváme. Sebevědomí postupně roste, máme teď tři výhry v řadě, což jsem tady zažil naposledy snad ve druhé lize (už v minulém ročníku, kdy se ale mezi zápasy vklínila zimní přestávka – pozn. aut.). Je to pro všechny jednodušší.

V závěru jste získali šest bodů ze zápasů, se kterými se možná ani tolik nepočítalo. Oživují teď vaše šance na úplné vyhnutí se baráži?

Pořád je to daleko. Předně – my musíme jít postupně, zápas od zápasu. Pak tam ta šance je. Na každý tým se musíme svědomitě připravit, hrát naši hru. Jsme teď i celkem produktivní, takže si musíme dál vytvářet šance a zkusit být ještě efektivnější.

Jak náročné to dnes bylo nejen na mokrém trávníku, ale i proti fyzicky dobře disponovanému protivníkovi?

Oni jsou hodně nepříjemní. Uprostřed mají tři běhavé hráče a navíc jsou silní na balonu, dobře se pohybují. Uběhat to s nimi bylo náročné.

Často jste střílel. Vašemu zakončení při těch pokusech zase tolik nechybělo…

Na tomhle terénu jsem to zkoušel častěji, bohužel to tam spadlo jenom jednou, nebo spíš bohudík. Měli jsme ale určitě ke konci dát třetí pojištující gól, aby to nebyly nervy.

Vaše branka spadala do kategorie těch šťastnějších. Jak jste ji viděl?

Měli jsme tlak, závar. Vystřelil jsem na bránu, ale někdo přede mnou do toho strčil nohu a přes gólmana to přepadlo do brány.

Jak výhru hodnotíte? Jako zaslouženou?

Určitě. Myslím, že podobně hrajeme už třetí domácí zápas v řadě. Snažíme se na soupeře vždy nastoupit, být aktivní. Zatím se to daří, tak doufám, že v tom budeme pokračovat i v nadstavbě.

A v té se utkáte úplně s jinými týmy, než které svou kvalitou představují Sparta či Liberec. Přece jen, proti těm jste toho zase tolik ztratit nemohli…

Ale zase jsme ukázali, že můžeme hrát s každým a nemusíme se doma nikoho bát. Získali jsme teď určité sebevědomí, ovšem nesmíme podlehnout sebeuspokojení. Je potřeba dál tvrdě pracovat.

Začínáte dvakrát venku…

Třeba se to ukáže jako výhoda. Musíme se od těch dvou zápasů odpíchnout a pak zvládnout ty dva doma.