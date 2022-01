"Tuším, že už mi nezbývá moc let," prohlásil Škrtel, jenž před Vánoci oslavil 37. narozeniny.

Důrazný stoper, který vždy vynikal přehledem a vyhrál takřka každý hlavičkový souboj, už nesní o trofejích. Nezajímá ho výše výplaty. Má jediné přání. "Hlavně aby mi sloužilo zdraví," pronesl.

Na sklonku fotbalového života je šťastný, že pořád nazouvá kopačky, byť je to "jen" za Trnavu.

Odmítl Křetínského i Rosického

Ještě nedávno Škrtel dokázal ubránit Paula Pogbu a s Basaksehirem v listopadu roku 2020 slavil výhru nad Manchesterem United! Krátce předtím o něj zase eminentně stála Sparta.

"Vážně jsem o tom přemýšlel, ale když se ozval Basaksehir, tak dostal přednost. Chtěli jsme být s rodinou v Turecku," prozradil.

Nepřesvědčily ho telefonáty od Daniela Křetínského, neuspěl ani Tomáš Rosický. "Vážil jsem si toho, ale pak jsem si taky vzpomněl, jak mě v dresu Liverpoolu sparťanský stadion vypískal. Kdo ví, jaké by to bylo, kdybych kývl," usmál se.

Loni v létě už nebylo co řešit. Po skončení smlouvy v Istanbulu se rozhodl pro návrat domů. Legenda, jež odehrála za slovenský národní tým 104 zápasů, zakotvila v Trnavě.

"Jsem rád, že můžu být v klubu, který miluju," vyhlásil Škrtel.

Doma má přirozenou autoritu

Slova o lásce nejsou v jeho případě fráze. Už v létě se nechal slyšet, že odmala fandil právě Trnavě. Dokonce si prý pamatuje na bitky, které absolvoval. "Kluci byli rozdělení na fanoušky Slovanu a Trnavy," řekl.

Proto měl jasno. Smlouva se Spartakem se dohodla rychle. Aby ne, velká persona podle všeho netrvala na bůhvíjakém platu. Hraje skoro zadarmo! Trochu to připomíná krok Milana Baroše poté, co se vrátil do Baníku.

Škrtel, kdysi nejlepší fotbalista Liverpoolu (takovou cenu dostal za sezonu 2011/2012), má v zemi pod Tatrami přirozenou autoritu. "Vážím si ho, protože se vrátil domů a prodloužil si kariéru," konstatoval slovenský novinář Ján Jasenka. "Naše liga potřebuje, aby ji hrály takové osobnosti. Jeho angažmá je důležité nejen pro Trnavu, ale i pro soupeře a fanoušky," dodal.

A nemyslete si, on není jen ozdobou nebo reklamou, na trávníku dominuje. Ve statistice vyhraných soubojů je dokonce lídrem celé soutěže. "Od toho jsem na hřišti," konstatoval skromně Škrtel a hned dodal: "Nedá se to porovnat s Anglií nebo Tureckem, ale zápasy mají svou úroveň. Není to pro mě nic snadného."

Rozhodnutí padne po sezoně

Největší problém mu zřejmě dělají prázdné stadiony. "Před nimi nechce hrát žádný fotbalista. Doufejme, že se fanoušci na jaře vrátí na tribuny a covid zase před létem vymizí," zmínil.

Další týdny a měsíce také určí, co bude s legendou dál.

Myšlenkami na konec kariéry se však Škrtel odmítá zaobírat. "Neřeším to, fotbal si užívám. Po sezoně se rozhodneme," poznamenal uznávaný fotbalista.

Osobnost i na Maltě

Škrtel nestihl start zimní přípravy, na soustředění Trnavy přiletěl později. Přesto se stal největší osobností Tipsport Malta Cupu. Přijeli ho vyzpovídat i místní novináři. "Podmínky jsou tady výborné, jsem rád, že mohu být na přírodní trávě," konstatoval s narážkou na problémy s achilovkou.