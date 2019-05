Obvyklá dvojka za Martinem Berkovcem vychytala všechny sparťanské střelce, až na Martina Haška. Po utkání tak mohli hosté nečekaně slavit vítězství. „Jsme na spodku tabulky, a že vyhrajeme zrovna proti Spartě, to se asi nikomu nesnilo,“ smál se po utkání rozveselený Martin Pastornický.

Který okamžik z utkání si budete nejvíc pamatovat?

Jsem ještě pořád v euforii (úsměv). Ale asi jeden blok, kterým jsem chytil Spartě jednu velkou šanci. Ale mám rád, i když dáváme góly, slavím je se spoluhráči. Dneska mě ty úvodní dva nadchly. Po dvou brankách se vám hned hraje lépe.

Dlouho jste držel čisté konto. Nakonec jste ho po trefě Martina Haška neuhájil…

To mě mrzí, ale on to trefil famózně. Natahoval jsem se po tom marně, tohle bych neměl, ani kdybych reagoval dřív.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do brány místo Martina Berkovce?

Asi týden před zápasem. Já se léčil z pohárového zápasu na Slavii, měl jsem odraženou patu, ale trenér mi říkal, že když vydržím celý týden trénovat, dostanu tady šanci, protože Berky měl nějaké problémy se zápěstím.

Jak se vám spalo ze soboty na neděli?

Já se strašně těšil. Už jen zahrát si na Spartě je věc. A teď k tomu ještě ten výsledek! Zatím je to můj vrchol kariéry. Slavii a Spartu mám za sebou, víc zápasů do konce tohoto ročníku už asi nepřidám.

Dá se říci, na koho ze sparťanského týmu jste se nejvíc připravoval?

To se takhle nedá určit, Sparta má kvalitní všechny posty. Možná na Karlssona, který to rád zkouší z dálky. Vlastně i dneska to na mě jednou zkusil. Ale připravoval jsem se na Spartu jako celek, především na jejich standardky, které mají silné.