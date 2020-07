Pavle, vaše žena (manželkou Pavla Karocha je česká herečka a moderátorka Gabriela Filippi – pozn. autora) pochází ze Žďáru nad Sázavou. Jezdíte sem tedy častěji, máte k tomuto městu nějaký bližší vztah?

Určitě mám ke Žďáru velký vztah, pořídili jsme si tu i chalupu. Navíc manželka tu má své dva bratry a celou rodinu, je to tady můj druhý domov.

To znamená, že se s rodinou z manželčiny strany pravidelně navštěvujete?

Jasně, je to super.

Nemohu se vás, coby fotbalového odborníka a televizního komentátora, nezeptat. Pražská Slavia vyhrála titul, co na to říkáte?

Zcela zaslouženě. Hráči Slavie předvádí neuvěřitelný fotbal v tom smyslu, za jaký to vzali konec, jak se rozpřáhli a jakým způsobem se na hřišti prezentují. Hrají odvážně dopředu, občas je to až neuvěřitelné.

Zcela určitě by to, pro celý český fotbal, chtělo nadstavbu v podobě postupu do Ligy mistrů. Dá se říci, pokud by se tam „Sešívaní“ nedostali, že by pak byl titul jen polovičním úspěchem?

Přímo do základní skupiny se Slavia dostat nemůže. Čeká na ni třetí, možná až čtvrté předkolo. I přes to, že si Slavia zaslouží titul, tak si myslím, že je oslabená o jednu velkou zbraň. A tou je trojice Ngadeu, Deli a Souček.

Můžete být konkrétnější?

Když bylo potřeba, tak to tento trojlístek hráčů dokázal rozhodnout silově, případně z nějaké standardky. A takovou sílu ze vzduchu nyní Pražané nemají.

Co říkáte jarnímu vzepětí Sparty? Vypadá to, že pod trenérem Kotalem to začíná v kabině fungovat…

No já myslím, že se hlavně Sparta přestala hádat s Kangou. Nechali ho hrát to, co je pro něj vlastní. Navíc je dobře, že se jim uzdravil Dočkal a potupně nabírá kondici.

V tuto dobu měl po celém kontinentu probíhat evropský šampionát. Pomůže nám, podle vašeho mínění, jeho odklad o jeden rok?

To si úplně nemyslím. Především by bylo super, pokud by se chytilo více hráčů v těch lepších evropských mužstvech. To znamená Schick, Souček a další. Pokud by se opravdu prosadili a dokázali hrát opravdu špičkový fotbal, to bude před Eurem hodně důležité.

Do něj ještě zbývá dlouhá doba, celý rok. Vím, že je to trošku věštění z křišťálové koule, ale přesto se zeptám. Jak směrem k němu naší reprezentaci věříte?

Uvidíme, ještě může nastat spousta proměnných záležitostí. Forma hráčů, případná zranění, je toho dost.

Dá se říci, že na něm můžeme jen překvapit?

To určitě ano. Myslím si, že nemáme co ztratit. Fotbalová veřejnost od nás nebude nic moc očekávat. Pokud by ale ti klíčoví kluci byli zdraví a ve formě, tak si myslím, že můžeme na mistrovství Evropy sehrát dobré zápasy.