„Naše kluby daly hráčům volno. My měli ligový zápas už v sobotu, oni až v neděli. Tak jsme se domluvili, že po víkendu dáme řeč, potkáme se jako dvě české rodiny,“ řekl Čelůstka pro Deník. Sem tam si zavolali, občas probrali i jiné než fotbalové záležitosti.

Šural působil v Alanyi, městě na Turecké riviéře, od ledna. Čelůstka hájí barvy klubu ze sousedního města Antalye už čtvrtým rokem. I proto hned z médií věděl, co se stalo. Byl v šoku. „Je tady ponurá nálada. Mně z toho běhá mráz po zádech,“ prohlásil 29letý zlínský rodák.

I on má malé dítě, kluka. „Ta představa, že by přišel o tátu, je šílená. Hned jsem zjišťoval, jak bych se mohl zapojit a pomoci, ale prý se o vše stará klub z Alanye. Šuralova manželka se má vrátit do Česka,“ přiblížil Čelůstka.

Chyba řidiče

A tak k rivalovi vyrazí jako vyslanec na kondolenci. „Letím tam helikoptérou s naším šéfem. Alespoň to můžu udělat,“ dodal. Mezitím si, ať už pojede sám, nebo s řidičem, bude dávat pozor na silnici.

„Nejezdí se tady špatně. Ze své zkušenosti mohu říct, že cesty jsou tu na více než solidní úrovni. Někde asi i lepší než v Česku. Šlo o chybu řidiče,“ zmínil Čelůstka. Jeho klub z Antalye takřka na každý zápas létá, na rozdíl od chudšího Alanyasporu. Nicméně také on už zažil svérázné přejezdy.

„Máme svůj speciál. Jenže i my někdy sedneme do mikrobusu. Zrovna týden před tím jsme hráli s Akhisarsporem, který je od nás vzdálený asi 400 kilometrů. Ne všichni chtěli čekat a jet na letiště do Izmiru. Taky jsme využili tuhle přepravu,“ vysvětlil.

Příště už nebude spěchat. „Člověk je z toho přepadlý. Myslím na celou Pepovu rodinu,“ uzavřel Čelůstka.