Srpen 2020: "Pusťte sem novináře, už mě to uráží. Tiskovka před prázdnými zdmi mi připadá úplně katastrofální."

Červenec 2021: "Jsme jako cvičené opice. Nevidím důvod, proč by tu nemohli být novináři. Jsou testovaní jako my."

Co mají tyhle věty společného? Pronesl je Petr Rada.

U někoho se setkal s pochopením, u jiných zavládlo rozhořčení. Zareagovali dokonce představitelé Ligové fotbalové asociace (LFA). „LFA bude nadále striktně trvat na dodržování protokolu opatření, který byl přijat Ligovým výborem LFA před zahájením soutěžního ročníku. LFA klade po celou dobu od počátku propuknutí pandemie maximalni důraz na vytvoření podmínek, které budou minimalizovat možnost šíření nákazy nemoci COVID-19 v rámci profesionálních fotbalových klubů. Tento protokol byl detailně konzultován s příslušnými autoritami v ČR a inspirován podobnými opatřeními v zahraničí,“ píše se v prohlášení asociace.

Schytal to i Jablonec. „Podobná vyjádření, zejména v situaci, kdy všichni sledujeme například komplikace, které provázejí účast našeho olympijského týmu, považujeme za zcela nepochopitelná, navíc od respektovaného trenéra klubu, který bude hrát kvalifikační utkání soutěží UEFA,“ uvedla LFA.

Ovšem u mnohých fanoušků a novinářů naopak Rada zabodoval. Po nedělním odpoledním střetnutí se Slováckem (0:1) přispěchal se souhlasem i jeho trenérský kolega z Liberce, tedy rival, Pavel Hoftych.

„Petra Radu plně podporuji. Nesouhlasím s LFA, s Ministerstvem zdravotnictví, ani s dalšími experty. Nemělo by to přerůstat určitou míru. Ministerstvo by hlavně mělo dodržovat ústavní zákony,“ prohlásil kouč.

Hoftych během minulé sezony rozjel iniciativu "Nechte děti trénovat". Tehdy to nezabralo.