Finále domácího fotbalového poháru MOL Cupu mezi pražskou Slavií a Ostravou bude ve středu 22. května hostit Olomouc. Utkání mezi vršovickým lídrem prvoligové tabulky a aktuálně pátým Baníkem bude mít na Andrově stadionu výkop v 19:15. Rozhodla o tom Fotbalová asociace ČR.

SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava, 10. března 2019 v Praze. Zleva Mick van Buren ze Slavie a brankář Ostravy Jan Laštůvka. | Foto: ČTK

"Olomouc byla od začátku nejlogičtější variantou, a to hned z několika důvodů. Stáli jsme o to, aby se hrálo na neutrálním hřišti, zároveň ale bylo potřeba vzhledem k finálové dvojici vyjít co možná nejvíce vstříc početným fanouškovským táborům obou týmů," uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.