Kvůli přípravě na nové angažmá se Eriksen rozhodl připojit k rezervě Ajaxu. V klubu z Amsterdamu působil na začátku milénia a v jeho dresu slavil tři mistrovské tituly. Z Ajaxu Eriksen zamířil v roce 2013 do Tottenhamu, za který odehrál sedm sezon.

„Jsem velmi šťastný, že jsem tady. V Ajaxu znám lidi, je to jako bych se vrátil domů, protože jsem tu byl tak dlouho,“ řekl Eriksen. „Mohu trénovat na vysoké úrovni ve skupině, to je pro mě v tuto chvíli perfektní základ. Chci být co nejdříve zase v nejlepší kondici, abych v novém klubu mohl co nejrychleji podávat dobré výkony.“

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.