Účast ve skupině o Evropu si Teplice zajistily až v posledním kole. Jak jste vnímal boj o desítku?

Sami jsme si ho zkomplikovali. Poslední čtyři zápasy nebyly podle našich představ. Jsme rádi, že jsme se do prostřední skupiny dostali, to byl náš cíl. Ale nechtěli jsme drama do posledního kola, bohužel to tak dopadlo.

Co se podle vás stalo, že k boji do poslední chvíle došlo?

Zaprvé nás sužovala zranění, pak forma hráčů a také vyšťavení po zápase se Spartou. Vypadli jsme se ctí, ale od té doby to nebylo dobré. Herně to bylo bojácné, zkrátka to vůbec nebylo ideální. Teď by to z kluků mělo spadnout. Chtěli bychom se dostat co nejdále.

Jaký očekáváte fotbal?

Očekávám, že se s Mladou Boleslaví popereme o postup. Věřím, že to herně bude vypadat mnohem lépe, než vypadaly poslední čtyři zápasy. Teď nemusíme za každou cenu. Mělo by to ale být tak, že chceme. Přál bych si, abychom předvedli fotbal, na který se bude dát dívat, že to bude na stejné úrovni jako třeba v březnu nebo v závěru podzimu či v poháru se Spartou. Víme, že kluci fotbal hrát umí.

Vedení tedy chce Evropu?

Ano, chceme si ji zahrát! Samozřejmě, že víme, že kvalita a počet hráčů není v současné době na to, abychom Evropu hráli. Ale uvidíme, jak se to vyvrbí, podle toho pak zareagujeme. Nás hodně zasáhla zranění. Pokud má regionální klub zraněné tři čtyři důležité hráče, tak se těžko nahrazují. Ani Sparta, Plzeň nebo Slavia nedokáží plnohodnotně nahradit své klíčové hráče, pokud se jim zraní.

Prozradíte, jaké jsou plány na léto?

Jak už správně řekl trenér Stanislav Hejkal na tiskové konferenci: chceme vybudovat větší konkurenci pro kluky. Konkurence je opravdu potřebná.

Budete ze své funkce sportovního ředitele požadovat větší objem peněz na posily?

Vím, v jaké jsme finanční situaci, co si můžeme dovolit, že to není na rozhazování. Zároveň vím, že mančaft potřebuje posílit, abychom byli konkurenceschopní, abychom dobře odstartovali nový ročník a neměli pak problémy. Jedním z řešení je hostování s opcí. Hráče si tak můžeme prověřit, jestli zapadají do herního stylu, systému. Během půl roku, roku je pak můžeme koupit. Samozřejmě, že každý ví, a je to bolest většiny českých klubů, že nám chybí gólový útočník. Pokud se nějaký objeví, tak za velkou cenu, nebo je dobře placený. S tímto má problém většina klubů, od šestého místa dolů snad všechny.

Jakým směrem koukáte?

Z výše uvedených důvodů se díváme spíše ven. U nás jsou útočníci opravdu za hodně velké peníze, dovolit si je může první trojka. Je to zkrátka komplikované.

Hledat venku je ale náročné, protože síť skautů není v Teplicích na vysoké úrovni, podobně jako ve většině tuzemských klubů.

Skautů nebo lidí, co hledají hráče, není v Teplicích tolik, kolik bych si přál, ale jsme na tom podobně jako ve většině tuzemských klubů. Snažíme se to zlepšit a zapojit do skautingu i trenéry z našeho klubu. Jsou to lidé, kterým věříme a když kolikrát jedou sledovat hráče ve svém volném čase, tak vím že jim na klubu záleží a toho si cením. Jen tak můžeme klub posunout zase o kousek dál.