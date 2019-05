Ještě o víkendu Šural na Instagram vyvěsil fotku před posledním dubnovým zápasem proti Kayserisporu. Turecké mužstvo, kam v lednu jako nechtěný odešel z pražské Sparty, posíleno ziskem sedmi bodů z posledních tří zápasů včetně výhry nad slavným Fenerbache plánovalo přidat další do tabulky Süper Lig. Po remíze 1:1 však došlo k momentu, který naprosto přebíjí jakékoliv góly a souboje na trávníku.

Minibus se sedmi fotbalisty v neděli v noci havaroval. Šuralovi spoluhráči vyvázli s lehčími zraněními, českého útočníka se navzdory péči v soukromé nemocnici v Alanyi a operaci hlavy už bohužel nepodařilo zachránit. Tragickou novinku zveřejnil na sociálních sítích Aytemiz Alanyaspor s dovětkem: „Upřímnou soustrast.“ Předseda klubu Hasan Cavusoglu dodal: „Ztratili jsme syna, je nám to strašně líto,“

Šuralova ztráta je o to bolestivější, že od února se rodák z Hustopečí těšil z přírůstku do rodiny. Stal se z něj pyšný táta, druhou dceru Mellisu Denisu vítal na světě jako princeznu. S manželkou Denisou už vychovávali skoro šestiletou Vanesu Alex. „Zatím bydlím na měsíc v bytě, ale sháním nějaký domek se zahrádkou i kvůli našim dvěma pejskům. Mám teď dost zařizování, potřeboval jsem mít k dispozici auto, už jsem se byl podívat na školku pro dcerku,“ říkal Šural na konci ledna v rozhovoru pro časopis Gól.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29. dubna 2019

Účastník mistrovství Evropy v roce 2016 se těšil, jak najde klid nedaleko přímořského letoviska Antalye, kam jezdí na dovolenou spousta českých turistů. Místo toho zahynul při dopravní nehodě. Podle tureckých médií řidič vozidla mercedes usnul a havaroval.

Oba řidiči spali

„I když byli ve voze dva řidiči, tak podle informací, které mám, oba spali. K havárii došlo v důsledku toho,“ uvedl pro agenturu Reuters klubového šéfa Cavusoglua. Řidič skončil ve vazbě a bylo zahájeno vyšetřování nehody, uvedl deník Hürriyet.

Šural už nepřidá žádný další zápas, nevstřelí žádný gól. Nedělní utkání, které sledoval z lavičky, bylo pro něj poslední v životě. Nevysvětlí tedy - jak sám plánoval - ani odchod z letenského klubu, kde převzal po Davidu Lafatovi kapitánskou pásku. A hlavně - už se nikdy nesetká se svými princeznami… Zdrcená Denisa Šuralová ihned po nehodě s kočárkem vyrazila do nemocnice.

Šural začínal s fotbalem v Šakvicích. V šestnácti letech odešel do Brna, kde působil až do roku 2011. Ve 37 ligových utkáních vstřelil dvě branky. Po přestupu do Liberce vyzrál v reprezentanta a obávaného střelce. V sezoně 2011/2012 pomohl k mistrovskému titulu třemi góly. Branka proti Českým Budějovicím byla dokonce vyhlášena Gólem roku v anketě České televize. Nůžky, tedy kop přes hlavu, pak vystřihl ještě v utkání Evropské ligy v Estorilu v prosinci 2013. Po postupu Slovanu do jarní fáze věnoval parádní trefu čtyřměsíční dcerce a manželce Denise…

Jsme hluboce zasaženi tragickou zprávou o smrti našeho kamaráda a bývalého kapitána Josefa Šurala. Jeho rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Šury, nikdy na tebe nezapomeneme! — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) April 29, 2019

Pod Ještědem vydržel až do ledna 2016, celkem ve 113 zápasech nastřílel 30 gólů. V Liberci slavil ještě triumf v domácím poháru před čtyřmi lety. Trenér Pavel Vrba jej nominoval na Euro ve Francii, Šural odehrál všechny tři zápasy - 0:1 proti Španělsku, 2:2 s Chorvatskem a 0:2 s Tureckem. Jediný gól v dresu národního týmu dal v kvalifikaci proti Nizozemsku. Pak se upsal Spartě, největšímu a nejslavnějšímu českému klubu. V září 2008 přitom debutoval v lize coby osmnáctiletý v domácím utkání právě se Spartou. Jí dal přednost před městským rivalem Slavií.

Šural ve Spartě nastoupil k 80 zápasům, v nichž vstřelil pětadvacet branek. Vypracoval se mezi hlavní tváře sparťanského kádru, dělal kapitána. Jenže v aktuálním ligovém ročníku zabředl do krize spolu s celým týmem a ještě před koncem smlouvy v červnu odešel během zimní přestávky do Turecka, byť o českého reprezentanta byl zájem také ve Spojených státech amerických. První zahraniční angažmá skončilo po pár měsících tragicky.