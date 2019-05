„V situaci, kdy se do finále dostal jeden klub z Prahy a druhý z Ostravy, je asi každému jasné, že za neutrální lze z těchto dvou zvažovaných lokalit považovat jen Olomouc,“ řekl Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava.

Rozhodnutí však stále nepadlo. „Abych řekl upřímně, neumím si za těchto okolností představit, že by FAČR rozhodla o konání finálového utkání v Praze. Tím spíš, že se skutečně nabízejí místa, jejichž výběr by odpovídal duchu fair play,“ prohlásil Václav Brabec, majitel Baníku Ostrava. „Ano, pokud jde o Olomouc, leží blíž Ostravě než Praze, ale rozdíl v délce dopravy z obou měst do Olomouce je asi jen hodinový,“ uzavřel Michal Bělák.

V minulém týdnu se mluvilo ještě o Teplicích nebo Liberci, Slavia nabízela Brno. Vítěz domácího poháru bude znám 22. května.