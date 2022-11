Byla to v tomto ročníku první ligy první výhra Dynama doma, které se tým dočkal až v posledním kole první poloviny tohoto ročníku I. ligy. „Závěr utkání byl hektický a ty poslední vteřiny nekonečné,“ zhluboka si oddechl Jiří Lerch, jenž spolu s Jiřím Kladrubským byl po odvolání trenérů Webera a Baránka pověřen vedením prvoligového Dynama. „Na lavičce člověk emoce prožívá daleko víc než hráči na hřišti. My však v přípravě pracovali naplno a já klukům věřil, že to zvládnou a výsledek je pro nás všechny zadostiučiněním,“ ocenil Lerch.

„Kluky musím pochválit, byli skvělí,“ vyzdvihl své nedávno ještě spoluhráče také druhý z nové trenérské dvojice Jiří Kladrubský. „Před zápasem jsme hlavně potřebovali kluky dostat do pohody, proto jsme něco zkoušeli a oni to na hřiště přenesli. To fungovalo, protože fotbal je jednoduchá hra, a když máte vnímavé hráče, jaké máme tady my, věřil jsem, že zápas zvládnou,“ líčil na pozápasové tiskovce Kladrubský.

„Byly tam dobré akce, vysoké napadání, navíc i krásné góly. I lidem se to líbilo, fandili a dočkali se i tří cenných bodů. A ta výhra je přesně to, co Dynamo teď potřebovalo,“ uzavřel své hodnocení duelu Kladrubský a na dotaz Deníku, zda to pro něj byl hodně infarktový zápas, jen pokýval hlavou: „Hlavně závěr byl nesmírně dramatický, k čemuž určitě přispěl i brzký gól hostí na 1:1 hned po půli. My totiž v prvním poločase hráli výborně a jeho závěr jsme navíc díky gólu Lukáše Havla skvěle zvládli, jenže vstup do druhé půle jsme nezachytili a po inkasovaném gólu z hráčů byla cítit i nervozita. Klukům jsme ale věřili, že to zvládnou a oni to dokázali a ty tři body jsou pro nás všechny odměnou,“ zářil Kladrubský a dodal, že výhra 3:2 byla vydřená, o to ale těší víc. „Je to velice cenné vítězství a kluci si vyhrát zasloužili, v přípravě dřeli jako koně.“

Jak se oba trenéři Dynama zmínili, v kabině před zápasem bylo cítit obrovské odhodlání. „A na tréninku při vyhecovaných zápasech staří versus mladí navíc i takové to zdravé naštvání. Od kluků jsem to viděl i při zápase, kdy osm kluků stojí a fandí. Tak se chová tým, který chce vítězit,“ liboval si Kladrubský.

V zápase Dynamo ani na lavičce nemělo Haise, jenž je zraněn, ani marody Čoliče a Škodu. „Oba jsou nemocní, Michal Škoda má antibiotika a Benjamin Čolič se zánětem v krku je dokonce v nemocnici,“ sdělil Kladrubský.

Fotbalisté Dynama po vítězství s Brnem v konečné tabulce první poloviny I. ligy poskočili na 11. příčku jen o bod za Slováckem a za sebou nechali třeba i ambiciózní Baník, nicméně od barážové příčky je dělí jen dva body.Navíc liga ještě o víkendu pokračuje prvním kolem odvetné části a v něm jede Dynamo na Spartu. „Ale jedeme tam s čistou hlavou,“ uzavřel Jiří Kladrubský.