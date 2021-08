Fotbalisté Dynama zamířili k zápasu 4. kola I. ligy na Hanou, kde se v sobotu od 14 hod. v Olomouci utkají s tamní Sigmou.

Fotbalisté Dynama po prohře s Baníkem (na snímku Ondřej Mihálik obchází Roberta Jukla) se v dalším kole i. ligy v sobotu střetnou v Olomouci se Sigmou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

A po prohře s Baníkem by fotbalisté Dynama na Hané chtěli bodovat. „Proti Baníku jsme nepodali špatný výkon, v klíčových momentech jsme však pykali za velkou nezodpovědnost některých hráčů, s nimiž jsme si to jasně vyříkali a doufám, že podobné chyby už se opakovat nebudou,“ podtrhl trenér David Horejš, jenž by v Olomouci měl mít k dispozici až na zraněného Skovajsu kompletní tým.