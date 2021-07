„Výsledek nic moc, samotná hra však až tak zlá nebyla,“ poznamenal trenér David Horejš, dle něhož na jeho svěřencích bylo vidět, že šlo v přípravě o první zápas. „Celý minulý týden i v tomto týdnu jsme hodně trénovali, ale ačkoli co se týče výsledku zápas moc povedený nebyl, určité věci, které bychom od kluků chtěli vidět, se v jejich hře objevovaly,“ vyzdvihl.„První poločas z naší strany byl slušný a soupeř svůj gól dal z penalty, zatímco my tři dobré příležitosti neproměnili. Což byla velká škoda, protože kluci první půli hráli dobře, akorát gól chyběl,“ litoval trenér Dynama.

Po změně stran už se kvalita ruského velkoklubu projevila. „Soupeř potvrdil svou obrovskou sílu a jeho hráči takové ty drobné chybičky, jichž jsme se dopouštěli, dokázali potrestat a v úvodních deseti minutách druhé půle třemi slepenými góly svou výhru zpečetit,“ uvedl Horejš.

I když vysoká porážka samozřejmě netěší, o výsledek dle Davida Horejše v této fázi přípravy až tolik nešlo. „My na kluky apelovali, jakou hrou bychom se chtěli prezentovat a hráči se snažili to plnit. Je na čem stavět, a to je pro nás důležité. Góly z naší strany tomu chyběly, ale věřím, že i ty přijdou, protože gólové šance jsme si dokázali vytvořit,“ zdůraznil.

Do dvou velkých šancí se dostal Michal Škoda, od něhož si Dynamo po jeho přestupu z Ml. Boleslavi právě střílení gólů slibuje. „Jak už jsem říkal, my hodně trénovali a každý hráč tu tréninkovou zátěž snáší jinak. Důležité je, že se Škoďák do těch šanci dostal, v tom je silný a kvůli tomu jsme ho dělali. Věřím, že si ty góly schoval až na ligu,“ pousmál se Horejš.

V začátku druhé půle, kdy Moskvané dali tři góly, zřejmě svou roli hrály i četné zásahy do sestavy. „Chtěli jsme dát příležitost většímu počtu hráčů, abychom tu velikou tréninkovou zátěž rozdělili,“ vysvětloval trenér Dynama a upozornil, že někteří z hráčů tak velké utkání hráli prvně.

„Máme tady některé hráče na zkoušku, v přípravě jsou i naši mladí hráči a pro ně to nebylo snadné. Věřím ale, že potenciál mají,“ konstatoval Horejš, zároveň ale nevyloučil, že někteří z testovaných hráčů v týmu skončí. „V sobotu do Tábora už s námi možná nepojedou,“ dodal.

Jedním z debutantů týmu byl Dominik Mašek, jenž do přípravy přišel z dorostu. „Byl to velký skok, kluci mě však podpořili, hodně mi pomohli,“ uvedl pro klubový web. „Hráči soupeře byli neskutečně silní, pociťovali jsme to v každém souboji. Jsem rád, že to mám za sebou,“ uzavřel osmnáctiletý obránce.

Dynamo ve čtvrtek avizovalo další posilu, kterou je třicetiletý Jakub Hora, jenž střílel góly mj. za Plzeň či Slavii a v Dynamu už v letech 2013 a 2014 byl vždy na půl roku dvakrát na hostování. Naposledy hrál letos na jaře v polském prvoligovém mužstvu Bielsko-Biala. „Chceme mužstvo kvalitně doplnit a myslím, že se nám to daří,“ vyzdvihl trenér David Horejš.

Už v sobotu fotbalisté Dynama v dalším přípravném zápase změří v Táboře své síly s druholigovým Táborskem (10.30 hod. Kvapilova).