Jeho svěřenci podlehli na Složišti druholigovému Žižkovu 1:7 a zahájili tak sérii přípravných utkání ostudou, navíc před svými fanoušky.

Do řeči po totálně zpackaném zápase nebylo ani útočníku Ivo Táborskému, jenž dal za stavu 0:5 z penalty jediný gól svého týmu – a kterého jako jakéhosi hráčského mluvčího trenéři vyslali po zápase mezi novináře. „Byl to první gól, který vaše mužstvo v novém roce dalo. Můžete ale z něj za této situace mít vůbec nějakou radost?“ byla na něj první otázka Deníku. „Ten gól vůbec neřešme, to není podstatné, neboť co my tady předvedli, to je strašná ostuda,“ nehledal zkušený útočník žádné výmluvy.

Nad dotazem, čím si takový propadák vysvětluje, nepřemýšlel ani vteřinu: „Přístupem!“ vyhrkl a přidal ještě několik slov, která by se musela v novinách vytečkovávat… „Vidíte, jsou tady emoce a trenéra jste taky slyšeli, jak reagoval, nicméně naštvaný je zcela po právu a taky si to asi pěkně sežereme…“

Do sobotního zápasu fotbalisté Dynama šli po prvním týdnu zimní přípravy, a protože trenéři jim během toho týdne skutečně dávali řádně do těla, únava samozřejmě byla znát. „Jasně, trénovali jsme celý týden a hodně tvrdě, ale to kluci ze Žižkova určitě taky. Na to se vymlouvat nemůžeme! To, co jsme tady v tomto zápase předvedli, se nemůže a nesmí stát v žádné fázi sezony. To prostě je veliká ostuda,“ sypal si Táborský popel na hlavu.

Prohrát v přípravě se soupeřem ze II. ligy může i prvoligový celek, to se stává. Jenže tentokráte s výjimkou první čtvrthodiny byli hosté jasně lepší a své góly stříleli s lehkostí až neuvěřitelnou. „Jistě, oni byli na koni, jak jim to tam padalo. My hráli v hodně pozměněné sestavě a souhra chyběla. Jenže ani to nemůže být pro nás omluvou, běhat jsme mohli, dostupovat jsme mohli, napadat jsme mohli. Právě v tom však byl hlavní problém, že my je nedostupovali, že jsme se nezachytávali. Jak říkám, to se prostě nesmí stát!“ snažil se zkušený matador najít příčiny té sobotní ostudy.

„A ještě bych taky chtěl říct jednu věc, která podle mého názoru byla jedním z hlavních důvodů takového propadáku, a to, že vzadu nebyl vůdce! Nemyslím konkrétně Siviho či Novase (Tomáš Sivok a Pavel Novák – pozn.), kteří na hřišti nebyli, nýbrž prostě někoho, kdo by to zezadu organizoval. Vzadu nám totiž chyběl vůdce a to si musíme v kabině vyříkat,“ přidal Táborský další názor.

Že by fotbalisté Dynama po výborné sezoně i po docela zdařilém vstupu do samotného zápasu, kdy měli hru ve svých rukou a měli i několik slibných příležitostí, druholigového soka podcenili, Táborský odmítá: „To rozhodně ne! Proč bychom je měli podcenit? Že hrají druhou ligu? Vždyť my právě se Žižkovem tady minule v přípravě taky prohráli,“ zmínil porážku 1:3, kterou Viktoria Žižkov uštědřila Dynamu na jeho hřišti na podzim při reprezentační přestávce.

„Prohrát takovým výsledkem a po takovém výkonu, to je ostuda a hazard s naším jménem. My se čtyři roky někam hrabeme, dostaneme se na nějakou úroveň a teď něco takového. My ale nelítali někde v oblacích, jsme dál pokorní, nikdo z nás si na nic nehraje. Prostě jsme padli na zadek a dostali pořádnou facku. Jsem z toho nešťastný, trenérům se nemůžeme podívat do očí. Nemůžeme ale to všechno, co jsme dokázali, po jednom zápase zahodit. Je to varovný vykřičník, prohrát můžete, ale ne takovým stylem! Prostě se chceme trenérům a všem lidem omluvit a pokusíme se to napravit,“ slíbil Ivo Táborský.

První možnost se rehabilitovat fotbalisté Dynama budou mít už tuto sobotu, jednoduché to však mít nebudou – na Strahově totiž změří síly s pražskou Spartou…