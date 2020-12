Úspěšnou premiéru v české lize si odbyl 24letý brankář Vojtěch Vorel, jenž přišel v létě do Dynama na hostování ze Sparty, v minulé sezoně ale chytal na Slovensku v Senici.

První zápas v české lize a hned proti Plzni, to je řádný křest ohněm!

To je pravda, chytat proti tak silnému soupeři ale někdy je lepší, pořád máte něco na práci. Hlavně jsem rád, že jsme to zvládli vzadu s nulou, za což chci poděkovat i klukům přede mnou, hodně mi to ulehčili. Měli jsme těžký týden, ale ani jednou jsme neprohráli a také bod s Plzní bereme.

Kdy jste se dozvěděl, že proti Plzni nastoupíte?

Dva dny před zápasem za mnou přišel Jarda Drobný, abych byl proti Plzni připraven. Napevno jsem se to dozvěděl na předzápasovém tréninku.

Dal vám Drobný nějaké rady do zápasu?

Já od něj ty rady dostávám kaž᠆dý den a jsem tomu rád. My věděli, že Plzeň bude mít hodně centrů a že ze standardek umí těžit. My na to ale byli dobře nachystaní a vše eliminovali.

Pomohlo vám vaše angažmá na Slovensku?

Jistě, ta slovenská štace mi moc pomohla. Já proto zápas s Plzní neberu jako ligovou premiéru, tu jsem měl na Slovensku. V Česku jsem v lize ale chytal prvně a těší mě, že jsme to jako tým zvládli.

CO NA TO KOBRA?

Do velkého fotbalu jednatřicetiletý Zdeněk Ondrášek, známý pod přezdívkou Kobra, vstoupil v Č. Budějovicích, kam přijel k sobotnímu střetnutí I. ligy jako hráč plzeňské Viktorie.



Jaký to pro vás byl návrat do Českých Budějovic, kde jste s ligovým fotbalem začínal?

Já se na zápas s Dynamem hrozně těšil a užil jsem si ho. Znám tady hodně lidí, mám Budějce rád, sleduji je a přeji jim, aby se jim v lize dařilo co nejvíc. Samozřejmě jen, když zrovna nehrají proti nám…



V duelu bylo hodně osobních soubojů, jejichž aktérem jste často byl i vy. Bylo to pro vás hodně těžké utkání?

Každý zápas v naší lize je těžký. Ukázalo se to minulý týden ve Zlíně, ukázalo se to i tady. Můj styl je takový, že se stopery svádím hodně soubojů a stopeři Budějc byli na nás výborně připravení, jsou hodně silní a pro mě to nebylo nijak jednoduché.



Co chybělo k tomu, abyste tu vyhráli? Trenéři křičeli, ať víc střílíte, takže víc střelby?

Když nevystřelíte, gól nedáte. Tak to je a já se tím řídím odmala. Dva zápasy po sobě bez gólu, to pro nás není dobrá vizitka. Jsme rádi, že jsme neinkasovali, dozadu to šlo, dopředu to bylo horší. Remíza je pro nás ztráta.