Petr Rada v Ďolíčku. ? pic.twitter.com/g4EBQ0GJKq — Sparťanské Zprávy (@spartazpravy) April 3, 2022

Během nedělního utkání mezi Pardubicemi a Bohemians (1:1) počastoval jeden z příznivců nadávkou trenéra Jablonce Petra Radu, ten se okamžitě směrem k tribunám otočil a začal řvát.

Bitva o trůn bez vítěze. Plzeň odrazila útok Slavie, Sparta na tom vydělala

„Pojď! Pojď sem… Pojď dolů!“ Pojď sem! Já ti ji nakouřím, že se po…,“ řval nepříčetný Rada na fanouška, odpovědi se ale už nedočkal. Jaké jsou ale nejlegendárnější výbuchy Petra Rady?

Tři žongly

Necelý rok byl Petr Rada trenérem Sparty, to když nahradil odvoladné duo David Holoubek a Tomáš Pozář v roce 2017. Nejslavnější hláškou z toho období bezpochyby zůstává ta po utkání Sparty s Plzní (2:0). Horkokrevný trenér nejprve začal hodnocením utkání, už během něj ale bylo vidět, že má něco na srdci.

Zdroj: Youtube

„Jestli si ve svým věku dovolíte napsat, že jsem trenér z pravěku, který má dvacet let staré metody, to se na mě nezlobte, to mě od vás uráží. Když půjdeme ven a vezmete si balon, nedáte třikrát žongl. A vy mě budete urážet v novinách? Co si to dovolujete? Řeknu vám, že není vůbec žádná úcta k trenérům. Mě by táta zbil, kdybych si dovolil někoho staršího takhle hodnotit,“ sypal ze sebe nepříčetný rada na jednoho z novinářů.

Konflikt se Ščasným

V kariéře trenéra Petra Rady nebývalo zvykem, že by se s trenérem druhého celku dostal do konfilktu, který by končil osobními urážkami mimo fotbal. Většinou šlo o kočkování ke sporné situaci ze zápasu, po zápase Teplic s Mladou Boleslaví, kterou tehdy vedl Zdeněk Ščasný, ale došlo k výjimce.

Tehdejší trenér Boleslavi byl známý svým prostořekým jednáním a častými porvokacemi. Při čekání obou trenérů na pozápasový rozhovor si Petr Rada stěžoval na problémy s technikou, Ščasný si poté do teplického trenéra rýpl a oheň byl na střeše.

Zdroj: Youtube

„Chovej se slušně vůči mně. Já už jsem z tohohle vyrost, co ty si na mě můžeš dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic!“ řval řada. „Ty na mě nepovykuj, já si budu stěžovat,“ vracel mu Ščasný, jenže Rada pokračoval: „Buď rád, buď rád, že žiješ, ty vole!“

Céres po hrubce

Kromě působení ve Spartě se Rada ocitl i necelý rok na lavičce fotbalové Slavie, která se v té době ekonomicky trápila. Sešívaní ztratili vedení v Teplicích v poslední minutě, kdy po hrubce slovenského obránce či záložníka Martina Juhrara vyrovnal domácí Tomáš Vondrášek.

Zdroj: Youtube

„Taková chyba je trestuhodná. Dostane céres. Velký. Za takovou chybu. Další individuální chyba nás připravila o body. Líbit se vám mohl, ale nám zkazil, že jsme nevyhráli. Musí si uvědomit, že se blíží závěr. Míč měl v moci, kdyby to někam kopnul, tak ta situace vyzněla tak, že z toho nic nebylo,“ vztekal se marně Rada.

Mimochodem temperamentní kouč už musel pykat za čtyři žluté karty, kdy nemohl být na lavičce Jablonce. Nepřijde další trest? Disciplinární komise (spadající pod ligu) podle všeho případ řešit nehodlá. Své si k tomu teoreticky může říct i etická komise (spadající pod asociaci).