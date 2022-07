Jak se váš příchod do Dynama zrodil, jak vůbec ke kontaktu s Budějovicemi došlo? Volal mi manažer, že o mě je zájem z Budějovic, že je možnost z Baníku odejít na přestup. To bylo pro mě klíčové, nechtěl jsem jít někam na hostování, ale natvrdo na přestup, a jsem rád, že mi to Budějovice umožnily.

Když jste nabídku dostal, ptal jste se na Dynamo někoho z jeho bývalých či současných hráčů?

Znám tady dost kluků, od malička se znám třeba s Kubou Horou, takže vím, jak to tady chodí a nikoho jsem se vyptávat tudíž ani nemusel.

Jakou roli hrál kouč Weber?

Známe se už delší dobu, vlastně už od devatenácti let z Bohemky. Ale jedenáct let jsme spolu v jednom týmu nebyli, takže po tak dlouhé době to samozřejmě bylo příjemné shledání.

V novém týmu za sebou máte prvních pětačtyřicet odehraných minut. Vaše bezprostřední pocity?

Ty pocity jsou dobré, já si myslím, že máme dobrý tým. Akorát teď byla trošku tvrdší příprava, máme za sebou tu hrubou fázi, takže máme poněkud těžší nohy. Ale vyhráli jsme, a z toho máme radost.

Sice to byla jen příprava, ale bylo vidět, že jste chtěli vyhrát. Ostatně i trenér Weber říkal, že hlavně v závěru zápasu touha vyhrát byla z celého mužstva cítit…

Chtěli jsme vyhrát, protože každé vítězství v přípravě je pro sebevědomí týmu velice důležité. Že jsme zvítězili 3:1, z toho tudíž máme radost.

Zmínil jste tvrdší přípravu, nicméně právě v závěru jste zápas dvěma góly rozhodli.

To je pravda, ke konci zápasu se nám podařilo Duklu přehrát. Možná jsme si museli trošku víc zvyknout na terén, který byl docela těžký, hřiště bylo dost měkké. Což ale bylo pro oba týmy stejné.

To, že se hrálo na Hluboké, ale byla dobrá volba, ne?

Vždycky, když jsme jeli do Budějovic, tak jsme tady na Hluboké měli předzápasový trénink. Je to tady hezké, navíc teď přišlo i dost lidí a ta atmosféra byla výborná.

Po vašem rohu dal Čoudek vítězný gól, taky jste zahrával i jeden přímý kop, ten se vám ale příliš nepovedl…

Bylo to docela daleko a jak jsem klukům hned říkal, bylo to spíš na čas (úsměv)…

V sobotu vás čeká další přípravný zápas proti Vlašimi a v příštím týdnu jedete na soustředění do Rakouska. Těšíte se, že tam už nebudete jenom běhat, že tam už půjde víc o herní přípravu?

V Rakousku je to fajn, je tam krásné prostředí i kvalitní trávníky. Navíc máme i kvalitní soupeře, tak doufám, že se na ligu dobře vyladíme.

S jakými ambicemi do ligy půjdete?

Přál bych si, abychom vyhrávali, aby se nám dařilo, abychom byli v lize co nejvýš. Takové jsou mé ambice.