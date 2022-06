Do české jednadvacítky na dva zápasy kvalifikace o ME 21 s Anglií a Andorou trenér Jan Suchopárek povolal i dvaadvacetiletého záložníka prvoligového Dynama Matěje Valentu, jenž na Hluboké nad Vltavou, kde mají mladí čeští reprezentanti v hotelu Diamant svůj hlavní stan, odpovídal na dotazy Deníku.

Fotbalová Anglie, to je velké mužstvo a vás v pátek čeká velký zápas. Cítíte to stejně?

Určitě, je to tak! Čeká nás zápas s jedním z nejlepších reprezentačních mužstev, jaké ve fotbale můžete potkat. Pro mě je možnost zahrát si proti Anglii splněný fotbalový sen!

Nominace na zápasy s Anglií a Andorou vás tudíž určitě náležitě potěšila…

Samozřejmě, z té pozvánky jsem měl obrovskou radost! Tím spíš, že se s Anglií bude hrát v Budějovicích, kde jsem teď fotbalově doma. Na páteční zápas se hrozně moc těším a strašně rád bych si proti Anglii taky zahrál.

Vy jste ještě co by hráč Slavie reprezentoval za týmy do 18 a 19 let, na nominaci do jednadvacítky jste ale čekal až do letoška?

Já čekal na další pozvánku do reprezentace čtyři roky a prvně do jednadvacítky mě trenér Suchopárek povolal letos v březnu.

A pokud se nemýlím, hned jste si v Albánii zahrál od začátku?

Že jsem naskočil do základu, mě pochopitelně velice potěšilo, vždycky je lepší nastupovat od začátku, než naskakovat do rozjetého zápasu. Trenér mi říkal, že chtěl využít toho, že jsem měl formu na klubové scéně, že se mi v klubu dařilo. Já měl velkou radost už z nominace do jednadvacítky, protože jednadvacítka, to už je jen krůček od reprezentačního áčka! Je to obrovská čest, když reprezentujete svou zem. A já jsem moc rád, že tady jsem.

Navíc v té Albánii to pro vás osobně byla vítězná premiéra a navíc jste prý měl blízko k vítěznému gólu?

Vyhráli jsme 1:0, to mě samozřejmě potěšilo. Od toho gólu jsem byl opravdu jen kousíček, Michal Fukala vracel míč před bránu, já ho netrefil přesně, od dezorientovaného albánského beka se ale odrazil do branky. Já měl radost už z toho, že jsem nastoupil, ale kdybych ještě dal i gól, byla by to senzace…

Zmínil jste se, že dle trenéra Suchopárka vám k nominaci pomohly vaše výkony v klubu. S tím asi souhlasíte?

Rozhodně! Důležité bylo, že jsem měl v Dynamu velkou zápasovou vytíženost, že jsem pravidelně hrál, že jsem prakticky neslezl z placu. Za to, že mi dal tolik šancí a že mi dodal i patřičné sebevědomí, bych chtěl poděkovat trenéru Horejšovi. Také jemu hodně vděčím za to, že můžu v jednadvacítce být.

Když je řeč o Dynamu, v lize jste skončili desátí, to není zlé, ale necítili jste, že jste mohli být ještě lepší?

Já osobně to tak cítil, chtěl jsem si zahrát v elitní šestce, protože ty zápasy s nejlepšími týmy jsou velice atraktivní a posunou vás výš. Místo nás tam byl Hradec a ten si to vychutnal. Hrozně moc mě mrzelo, že jsme tu šestku neuhráli. Ale život jde dál.

Jinak s působením v Dynamu spokojenost?

Po přestupu ze Slavie jsem podepsal v Dynamu smlouvu na čtyři roky a dva roky mám odehrané. A jsem spokojen.

Že se bude hrát na Dynamu jste jistě uvítal, znáte tady hřiště i prostředí.

Moc se těším. Přijde hodně kamarádů, přijede mi rodina. Navíc je prý o zápas obrovský zájem mezi fanoušky, mohl by být plný stadion. Mohl by to být krásný večer!

A byl by určitě ještě lepší, kdybyste do něj i vy osobně mohl zasáhnout!

Samozřejmě, ale to necháme na trenérovi…

Sraz na Anglii máte už od minulého týdne, navíc pak ještě hrajete s Andorou. Nenarušilo vám to dovolenou?

Já dostal v klubu dovolenou už po nadstavbě s Boleslaví, kdy kluci měli ještě dva týdny tréninky a já už odjel na dovolenou. Tu mi trošku narušila angina, ale to je jiná věc. Pokud jde o zápas s Andorou, tam bude mezi těmi dvěma zápasy, myslím, čtyři či pět dní volno. Odpočatý na sezonu tudíž budu.

Nicméně nová ligová sezona je ještě daleko, zato střetnutí s Anglií už blízko. Jaký výsledek byste bral?

Co bych bral? Samozřejmě výhru! Bojujeme o Euro a vítězství by mohlo znamenat i přímý postup. A kdyby se to stalo navíc tady v Budějcích, bylo by to tím hezčí…