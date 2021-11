Fotbalisté prvoligového Dynama si čtvrtfinále Mol Cupu na jaře nezahrají. V osmifinále doma s Olomoucí po remíze 1:1 penaltový rozstřel nezvládli 4:5.

Martin Králik v pohárovém zápase s Olomoucí zakládá brejk Dynama, stíhají ho Antonín Růsek a Pavel Zifčák. V poháru Dynamo na penalty padlo, uspěje v lize v sobotu se Slováckem? | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Že se nám nepodařilo postoupit, je velká škoda a je nám to líto. Utkání jsme totiž měli dobře rozehrané, měli jsme ho ve své moci. Bohužel jsme nedokázali přidat druhý gól, který by zřejmě rozhodl,“ litoval trenér David Horejš, dle něhož jeho svěřenci příležitosti přidat druhý gól si vypracovali dost. „Jenže ve finální fázi jsme měli hodně nepřesností. I poté, co jsme dostali gól na 1:1, jsme mohli zápas rozhodnout, ta řešení slibných šancí z naší strany ale nebyla ideální.“