Po přípravném utkání prvoligového nováčka s Amstettenem (2:2) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Hlavně v úvodu druhé půle jste se na hřišti dost trápili. Byla znát únava z náročného týdne?

Samozřejmě, jsme po soustředění, a byť si nemyslím, že bychom nějak odpadli, ten týden na soustředění zřejmě byl znát a asi to nebylo z naší strany tak svižné, jak by mělo být.

Vy jste první zápas za Dynamo odehrál už ve středu proti Slavii a lepší debut jste si zřejmě ani nemohl přát…

Určitě je to pěkné, porazit Slavii, to se cení. Já bych to ale nepřeceňoval, pořád je to jen příprava. Důležitější zápasy budou až v lize.

Nicméně pro vás speciálně asi skalp Slavie má obzvláště hodně sladkou příchuť!

Vždycky je hezké, když se i v přípravě vyhraje s mistrem. A samozřejmě, že jako sparťana mě to těší dvojnásob, ale jak říkám, přeceňovat to nebudu, jedeme dál.

Na zápas se Slavií jste navíc jeli do Čelákovic rovnou ze soustředění z Lipna a ta cesta moc příjemná asi nebyla…

Jak říkáte, vůbec to nebylo příjemné. Všichni víme, jak ten den bylo, horko ke čtyřiceti stupňům a ta cesta byla hodně dlouhá a únavná. Při zápase to horko sice bylo pro obě mužstva stejné, jenže my se s tím lépe poprali.

Zpět k vašemu příchodu do Dynama, jak ke kontaktu vůbec došlo?

První jsem se bavil s panem Vozábalem a trenérem Horejšem. Měl jsem ještě taky nějaké další nabídky, ale ta z Budějovic převážila. Viděl jsem tady největší šanci hrát a posunout se dál. A zatím jsem tady spokojen a jsem rád, že tady mohu být. Doufám, že to bude prospěšné pro obě strany.

V Budějovicích jste krátce, ale jak říkáte, zatím se vám tady líbí?

Dorazil jsem v pátek, to jsem prvně trénoval, další trénink byl v sobotu a hned nato v pondělí jsme jeli na soustředění na Lipno. Stihl jsem už sehrát i dva zápasy a v žádném případě nemohu říct, že by se mi tady nelíbilo. Trenéři v pohodě, parta tady je super, řadu kluků znám, ať z mládežnických srazů či ze Sparty.

Hrálo pro vás nějakou roli, že sparťanů je v Dynamu víc?

Hlavní roli to určitě nehrálo, na druhou stranu ale samozřejmě je příjemnější, když jdete do týmu, kde už někoho znáte. Z Prahy zatím dojíždím, co nejdříve se ale budu chtít do Budějovic přestěhovat.



HLAS TRENÉRA

Trenér David Horejš k příchodům sparťanů Jiřího Kulhánka a Zinedina Mustedanagiće: „My si nemůžeme dovolit přivést hráče za velké peníze a s hostováním mladých sparťanů máme dobrou zkušenost. Ať už to je Patrik Čavoš, byl to Kuba Pešek, či na jaře Filip Havelka, jejich působení tady se nám vyplatilo. Jsou to kluci, kteří nám pomůžou a jsem přesvědčen, žo to pomůže i jim v jejich další kariéře.“



V SOBOTU DOMA SE ŽIŽKOVEM

V předligové generálce se fotbalisté Dynama střetnou v sobotu od 17 hodin na Střeleckém ostrově s Viktorií Žižkov..