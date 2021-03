„Nějaké zápasy už odehrál, a protože s Opavou se některým hráčům nedařilo, šanci dostali jiní a jedním z nich byl i Matěj Valenta. Odehrál slušné utkání,“ konstatoval trenér David Horejš.

Matěj Valenta po střetnutí s Bohemians odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Do Ďolíčku jste jeli s cílem odčinit nevydařený minulý zápas s Opavou. Uhráli jste bod, takže spokojenost?

Byl to bod z venku, navíc docela vydřený, protože jsme museli dotahovat jednogólový náskok Bohemky. První poločas byl z naší strany lepší než ten druhý, soupeře jsme přehrávali. V začátku druhé půle jsme trošku polevili, ale po inkasovaném gólu jsme po zásluze dokázali vyrovnat.

Trenér sice řekl, že do každého zápasu jdete s cílem vyhrát, nicméně tentokráte jste i ten bod brali?

Jasně, chceme každý zápas vyhrát, ale vzhledem k terénu, který nebyl příliš kvalitní, tak i ke kvalitě soupeře bod určitě bereme. Bohemka má dobré mužstvo.

Vy jste naskočil do zápasu od začátku a odehrál jste skoro celý zápas. Byl jste tomu rád?

Samozřejmě. Nastoupil jsem po dlouhé době a myslím, že to nebylo špatné, měl jsem z toho dobrý pocit. Byl jsem moc rád, že jsem tu příležitost dostal a mohl trenérovi ukázat, že si tu šanci zasloužím. Že půjdu do základu, jsem se dozvěděl dva dny po Opavě, kdy jsme začali připravovat nové rozestavení. Těšil jsem se moc a měl jsem velkou chuť se ukázat.

Navíc na Bohemce, kde je specifické prostředí, ne?

Přesně tak, navíc já, ač jako Pražák, jsem tam hrál prakticky prvně v životě od začátku, takže jsem si to chtěl patřičně užít. Hlavně ale pomoci mužstvu k úspěchu.

Což se vám podařilo, vyrovnávali jste z penalty a tu sudí odpískal po faulu na vás.

Všechno to začalo přímým kopem, který jsem vybojoval taky já. Dostal jsem centr od Benjamina Čoliče, domácí hráč mi ukopl balon k vlastnímu brankáři a přitom mě ten kluk, myslím, že to byl Dan Krch, zezadu kopl.do nohy a já šel dolů.

Rozhodčí sice hned odpískal penaltu, pak to ale ještě řešil VAR. Nebyl jste nervózní, aby sudí ten verdikt třeba ještě nezměnil?

Nervózní jsem byl, a to velice, hlavně ale z toho, že se prý ještě řešila i ruka. Já si byl jist, že rukou jsem nehrál, ale bál jsem se, aby tam nebylo ofsajdové postavení. Bylo to víc věcí najednou, nakonec to ale dopadlo dobře, kopali jsme penaltu a ty Čolič umí, taky je pořád trénuje…

Vy jste přišel na jih Čech ze Slavie, která teď září i v Evropě. Sledujete její výkony a držíte ji dál palce?

Jasně, že klukům fandím a s některými jsem i v kontaktu, třeba s Ondrou Kúdelou. Jsem ale hráčem Dynama, tady jsem podepsal smlouvu a rozhodně toho nelituji. Beru to jako krok dopředu, jako šanci hrát první ligu a příležitost ukázat, že na to mám. A kdo ví, třeba se jednou do Slavie i vrátím… Teď jsem ale hráč Dynama a daří se nám, to je teď pro mě hlavní. I když si myslím, že bychom mohli být v tabulce ještě výš.

Třeba po neděli, když porazíte Boleslav, poskočíte výš…

To my chceme, ale lehké to nebude, Bolka hodně posilovala a třeba Zmrhal či Skalák, to jsou zvučná jména. Ale my hrajeme doma a budeme chtít vyhrát. A uspět chceme taky už ve středu i v Liberci, kam jedeme na pohár!