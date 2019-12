Úspěchy, jichž historicky nejlepší fotbalový klub jižních Čech letos dosáhl, se zcela zákonitě promítly také do výsledků 55. ročníku tradiční ankety o nejlepší sportovce regionu Jihočeského kraje: v kategorii kolektivů skončilo Dynamo na stříbrném stupínku za volejbalovými mistry republiky z Jihostroje ČB a v elitní desítce nejlepších jednotlivců se 26letý David Ledecký umístil na osmé příčce.

Co pro vás osobně umístění mezi deseti nejlepšími sportovci Jihočeského kraje znamená?

Pochopitelně si toho velice vážím, hlavně to však je ocenění celého mužstva a celého klubu. Jak pro mě, tak pro všechny kluky je to odměna za celou tu sezonu, ve které se dařilo jak mě gólově, tak ale i nám všem týmově. Beru to jako úspěch celého týmu.

A dá se říct, že z pohledu celého týmu máte za sebou skutečně mimořádně úspěšný rok. Souhlasíte?

Samozřejmě. Na jaře jsme si zajistili s obrovským náskokem postup do první ligy a v ní jsme pak celý ten fantastický rok potvrdili jak výbornými výsledky, tak v závěru nevídanou sérií osmi zápasů bez porážky. To se od nováčka hned tak nevidí a my si to užívali jak na hřišti, tak v kabině. To, že jsme po podzimu v lize v horní půlce tabulky je takovou třešničkou na dortu.

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že na podzim osm zápasů v řadě neprohrajete a z toho jich sedm vyhrajete, věřil byste mu?

Zpočátku sezony možná ano, to se nám docela dařilo. Ale po nějakém tom desátém jedenáctém kole, kdy jsme byli v tabulce poslední, jsme si říkali, že budeme rádi za každé vítězství, za každý bod. Pak se to ale nějak zlomilo, povedlo se nám vyhrát několik zápasů za sebou, začali jsme věřit tomu, co hrajeme, a ty body nám to přineslo.

Po té obdivuhodné sérii jste prohráli až v posledním podzimním kole na Slavii, která vás ale přehrála zcela jednoznačně. Co se to stalo, to vás favorit tak zaskočil?

Neřekl bych, že nás Slavia nějak zaskočila. Ani si nemyslím, že bychom se chtěli od začátku jen bránit. My chtěli i na Slavii hrát odvážně, bohužel nás ale Slavia zatlačila k našemu vápnu. Prostě bylo znát, že soupeř má velkou kvalitu. Myslím si však, že ve druhém poločase to z naší strany bylo už to, co jsme si představovali, že jsme dohráli se vztyčenou hlavou.

Hned po zápase v Edenu jste dostali až do 6. ledna volno. Jste rádi, že si od fotbalu trochu odpočinete?

Určitě. O Vánocích jezdíme jak k rodičům mé přítelkyně, tak k nám a potom ještě i na chatu, takže je to hodně také o ježdění, ale nijak to nevadí.

Jenže dovolená vám už brzy skončí, s jakým cílem půjdete do jarní části sezony?

Věřím, že po tom výborném podzimu bychom se záchranou už starosti neměli mít. Cílem by mělo být udržet se v té střední skupině.