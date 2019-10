V jeho dresu v uplynulé sezoně nasázel ve II. lize v sedmadvaceti utkáních osmnáct gólů a vydatně tak pomohl Dynama k návratu mezi elitu.

Nicméně na svůj premiérový gól v I. lize si David Ledecký musel počkat až do Liberce, kde po centru Jiřího Kladrubského hlavou vstřelil vyrovnávací gól na 1:1.

Byl to váš první ligový gól, měl jste z něj velkou radost?

Bezprostředně poté, co se mi podařilo míč hlavou poslat do brány, ta radost zcela jednoznačně byla veliká. Po zápase bohužel už ty pocity byly trošku smíšené, protože jsme se nakonec vraceli domů s prohrou. Byl to trošku hořký gól, nicméně můj první v lize, a tak jsem za něj rád.

Skóroval jste vlastně tak, jak jste dal většinu gólů v loňské sezoně: Kladrubský centr od lajny a vy hlavou do brány…

To máte pravdu a mrzí mě, že gólem neskončila podobná situace i ve druhém poločase, taky po centru Kladryho jsem to měl na hlavě a chtěl jsem to jen líznout, bohužel se mi to nepovedlo a míč šel těsně vedle tyče. Byla to velká škoda, mohl jsem vyrovnat na 3:3. Což byl zlomový moment zápasu, krátce nato totiž dal Liberec čtvrtý gól a bylo rozhodnuto.

Přitom jste v zápase předtím dokázali skóre otočit, když pár vteřin poté, co jste vy vyrovnal, dal Brandner váš vedoucí gól na 2:1. V tu chvíli to vypadalo pro vás hodně nadějně, ne?

My dostali hned na začátku zápasu hodně laciný gól, ale nesložili jsme se a během dvou minut to otočili a Liberec byl na lopatkách. Říkali jsme si, že musíme hrát jednoduše a snažit se náskok držet. Ale viděli jste sami, že místo toho jsme brzy dostali na 2:2 a pak už jsme to měli hodně těžké.

Dali jste venku dva góly, to není špatné. Jenže jste čtyři dostali, a to dost lacino…

Góly jsme dostali po našich chybách. Jenže vždycky jsou góly po chybách… I když třeba gól z rohu na 3:2 byl hodně zbytečný, na standardní situace se totiž pokaždé speciálně připravujeme, takže dostat gól z rohu hodně mrzí.

V tabulce jste klesli na poslední příčku, nepoznamenalo to atmosféru v kabině?

Žádnou velkou ztrátu nemáme, jedna dvě výhry nás mohou katapultovat hodně nahoru. V neděli máme doma Bohemku a do toho zápasu musíme dát všechny síly, vsadit na bojovnost a ty tři body prostě urvat.