Fotbalisté prvoligového Dynama v rámci reprezentační přestávky sehráli v rakouském Paschingu přípravné utkání s LASK Linec, který je v aktuální tabulce rakouské nejvyšší soutěže na třetí příčce.

Martin Sladký v zápase Dynama s Lincem zakládá útočnou akci Jihočechů. | Foto: Foto/ lask.at

Jihočeši začali zápas aktivně, když už v první minutě po Pennerově centru měl slibnou šanci Mršič, ale byl z toho jen roh. To domácí fotbalisté v závěru úvodní půlhodiny prokázali daleko lepší efektivitu: ve 23. minutě Flecker střelou k tyči dal vedoucí gól Lince a krátce nato Usor dvěma góly během čtyř minut navýšil skóre na hrozivých 3:0. Hráči Dynama ale nerezignovali, Matoušek tutovku ještě nevyužil, pak ale Penner korigoval a po půli Matoušek snížil na 3:2. Srovnat už však hosté nestihli.

LASK Linec - Dynamo ČB 3:2 (3:1) - Branky: 26. a 30. Usor, 23. Flecker – 39. Penner, 52. Matoušek. Žluté karty: Sluka. Poločas. 3:1. Dynamo ČB: Šípoš (46. Andrew) – Sladký (46. Potočný), Broukal, Králik (46. Havel), Skovajsa – Hora (46. Čermák), Grič – Penner (46. Sluka), Čavoš, Mršič – Matoušek.

MLADÍCI DYNAMA S DUKLOU B

Ve III. lize mladíci Dynama v sobotu na Složišti hostí Duklu Praha B (10:30) a rádi by navázali na úvodní dvě jarní výhry. „V Domažlicích jsme minule prohráli, ale proti lídru soutěže naši mladí kluci zahráli výborně,“ chválil své hráče kouč Dušan Žmolík. Fotbalisté FC Písek hrají v ČFL v sobotu v K. Varech (18:00) a mají svému soupeři oplácet podzimní debakl 0:5.

V divizi už v sobotu dopoledne hraje Č. Krumlov doma s Tochovicemi (10:30) a v krajském derby od 15 hod. Katovice se Soběslaví, v neděli jede Lom do Hořovic (10:15).

V I. lize dorostu devatenáctka Dynama by chtěla sérii tří jarních porážek zlomit v sobotu v duelu se Slováckem (od 13 hod. na Složišti).

SPRÁVNÁ VOLBA, CHVÁLÍ KRONUS

Dvacetiletý plzeňský křídelník Adam Kronus, jenž do druholigového Silonu Táborsko přišel v zimě na hostování, si angažmá u Jordánu pochvaluje. „Musím říct, že se zde cítím výborně. Sice jsem si Plzeň zamiloval, chtělo to ale získávat herní praxi ve druhé lize a pro mne je to tedy krok vpřed. Mohu s čistou hlavou říci, že Táborsko je správná volba,“ vyzdvihl.

Remíza s Jihlavou 1:1 před týdnem ho mrzela. „Jednoznačně všichni cítíme, že bod je prostě málo. Při pohledu na tabulku si nesmíme dovolit ztrácet body tak lacino. Obzvlášť, když soupeře celý zápas k ničemu nepustíme. Defenziva týmu funguje výborně, ale schází tomu vyřešit situace u brány soupeře.“

Několik šancí nevyužil ani Kronus: „Na můj vkus jich bylo až příliš a ta šance pět minut před koncem asi byla největší. Snažil jsem se trefit míč čistě a nahoru, ale brankář vytáhl výborný zákrok. Měl jsem na noze možnost zápas rozhodnout a urvat tři body na naši stranu. Všichni jsme cítili, že jsme měli uhrát víc než bod, teď už se ale díváme vpřed a k dohrávce do Chrudimi jedeme pro tři body. O ničem jiném neuvažujeme,“ ujistil Kronus.