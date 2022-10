Půjde o střetnutí mužstev, která v tabulce od sebe dělí jediný bod: 13. Dynamo jich nahrálo dvanáct, 12. Teplice o jeden víc. Teplice po sérii čtyř utkání bez porážky podlehly před týdnem v Ml. Boleslavi hladce Hradci 1:4, přestože po vyloučení Rybičky dlouhou dobu hrály přesilovku. „Nezvládli jsme to, není se o čem bavit, prohráli jsme zaslouženě. Teď se musíme oklepat a jít dál, třeba se pokusit zase udělat nějakou sérii,“ burcoval na klubovém webu své spoluhráče záložník Tomáš Kučera, dle něhož s cílem tuto sérii nastartovat půjdou Teplice už do sobotního duelu s Dynamem: „Nebude to ale jednoduché, hosté jsou v pozici týmu, který může vyčkávat na brejky, tvořit a dobývat budeme my. Chceme to však zvládnout, protože každý zápas je strašně důležitý, liga je hodně vyrovnaná.“

Svým hráčům v sobotním zápase věří také teplický trenér Jiří Jarošík: „Budeme chtít napravit naše zaváhání z Hradce Králové, kde jsme zápas ztratili úplně zbytečně vlastními chybami, a potvrdit dobré domácí výkony.“

Teplice totiž devět ze svých třinácti bodů nahrály na domácím hřišti, kde dokázaly porazit Jablonec 3:2 a naposled rozstřílely Pardubice 5:1, o bod za nerozhodné výsledky 2:2 dokázaly obrat i první Plzeň a pražskou Spartu.Na Letné zazářil třiadvacetiletý senegalský útočník Abdallah Gning, jenž ještě na jaře hrál za Vlašim druhou ligu, aktuálně ale je objevem nejvyšší soutěže. „Chtěli jsme ho hned, jak jsme ho prvně viděli. Podává skvělé výkony a střílí důležité góly,“ uvedl po zápase na Letné pro deník Právo trenér Jarošík a Gninga přirovnal k Patriku Schickovi: „Dozadu se šetří, ale schovává sílu na ofenzivu a v té je ohromně silný,“ usmíval se.

Mladého Senegalce chválil na klubovém webu i sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek: „Ze všech cizinců za poslední dobu vypadá nejlíp, o tom žádná,“ vyzdvihl.

Gningových kvalit si jsou dobře vědomi také trenéři a hráči Dynama. „Teplice ho udělaly na poslední chvíli a měly šťastnou ruku, on hraje skutečně velice dobře a je to ligový objev,“ konstatoval trenér Dynama Jozef Weber, jedním dechem ale dodal, že Teplice se opírají také o řadu velice zkušených fotbalistů, jakými jsou třeba Grigar, Kučera, Vondrášek či Hyčka. „Ti zkušení harcovníci tam hrají už dlouho, není tam až tolik změn a my dobře víme, že nás čeká velice silný soupeř,“ zdůraznil Weber.

Ten by měl mít k dispozici v Teplicích všechny své hráče. A to včetně Jakuba Hory, jemuž vypršel čtyřzápasový trest, který dostal po zákroku na Douděru v zápase se Slavií. „Mimo hru byl dlouhou dobu, tak ještě uvidíme, zda půjde do zápasu od začátku, či až v jeho průběhu,“ přemítal Weber.„Hodně nás mrzí, že jsme po výhře v Ostravě pak doma se Zlínem uhráli jen bod, ačkoli jsme už 2:0 vedli,“ litoval trenér Weber. „Teplice jsou doma silné, nám se ale venku daří, takže to může být zajímavá konfrontace,“ připomněl Weber rozdílnou bilanci obou mužstev. „Minulý zápas Teplic s Pardubicemi jsem viděl, hrály skutečně výborně. Ale rádi bychom tu jejich sérii přerušili a a jeli domů s bodovým ziskem,“ ujistil trenér Dynama.

Ve II. lize se Táborsko po cenné výhře s Třincem 2:1 pokusí bodovat i v sobotu v Praze s Duklou (14:00).

Ve III. lize si Písek svůj zápas s béčkem pražské Dukly předehrával už v pátek, béčko Dynama hraje v sobotu v Přešticích.

Sobotní divize: Katovice – Český Krumlov, Soběslav – Klatovy (oba 15:30), neděle: Lom – H. Bříza (15:30 Svépomoc), I. liga dorostu: Dynamo – Příbram (sobota 12:30 Slož.)