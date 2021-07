S fotbalem začínal v ČAFC Praha, v dorostu hrál za Bohemians, přes Jirny zamířil na Střížkov a poté podepsal čtyřletou smlouvu v Brně, na hostování byl v Č. Budějovicích, na Žižkově a v norském Lilleströmu, od léta 2019 byl rok v Příbrami a minulou sezonu odehrál v Ml. Boleslavi. Teď je v Dynamu, kde podepsal dvouletou smlouvu.

Vaše první pocity po příchodu do kabiny? Byl jste nějak nervózní?

Nijak nervózní jsem nebyl, spíš hodně natěšený.

Kdy vás Budějovice oslovily?

První kontakt byl čtrnáct dní před koncem ligy, řešili jsme to s agentem a volali jsme si i s trenérem. A hned po posledním ligovém kole se to dotáhlo do konce.

V Dynamu už jste působil, ale přece jen už pár let uplynulo. Našel jste v kabině ještě někoho z té doby?

Z hráčů, kteří tady tenkrát byli, si pamatuji jen Novase (Pavel Novák – pozn.). Teď jsem do Budějovic přijel den před srazem a na hotelu se seznámil s Patrikem Hellebrandem. Jsem ale přesvědčen, že v kabině všichni určitě najdeme společnou řeč.

Jak na své předchozí angažmá v Dynamu vzpomínáte?

Bavili jsme se o tom s trenérem a shodli se, že to mé působení příliš úspěšně nebylo, že ale za tím uděláme tlustou čáru. Ale teď je tady jiné Dynamo, i proto mě nabídka Dynama potěšila.

Hodně se toho za tu dobu, co jste tady nebyl, v Dynamu změnilo?

Jsou tu nové kabiny, taky na Složišti se to vylepšilo a myslím, že tady máme dobré podmínky na to, abychom mohli podávat kvalitní výkony. Servis k tomu tady je skvělý.

Na nové angažmá se těšíte, ale těšíte se třeba i na přípravu a hlavně na nabírání kondice?

Těším se i na tréninky a věřím, že to zvládnu, v tom by neměl být žádný problém.

V minulém ročníku první ligy jste nastřílel deset gólů, pokusíte se na to navázat také tady?

Já se vždycky soustředím spíš na výkony než na góly. Když podáváte výkony, můžete střílet i góly.

Po prvním týdnu přípravy vás na úvod přípravných zápasů čeká ve středu v Linci Dynamo Moskva. To je hodně ostrá premiéra!

Souhlasím, na úvod přípravy je to super soupeř! Sice hodně těžký, ale taky hodně atraktivní. Těšíme se na to a uvidíme, jak to zvládneme.