Před pátečním šlágrem Dynama s ostravským Baníkem (18 Střelecký ostrov) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

První z vašich dvou branek, které jste ve Zlíně dal, byla také vaším premiérovým gólem v I. lize. Měl jste z něj hodně velkou radost?

Samozřejmě, nemenší radost jsem ale měl i z té své druhé trefy. Moc si toho vážím, hlavní ale je, že jsme vyhráli a vezli si tři body.

První gól byl po ukázkové brejkové akci a nahrávce od Brandnera. Počítal jste s ní?

Jasně, máme to z tréninku nacvičené. My jsme v protiútoku hodně silní a ve Zlíně jsme to potvrdili.

Střílel jste rovnou z první, jenže pravačkou, a to není vaše silnější noha, že?

To není, ale i pravou kopnout umím… Na to, abych si míč zpracoval, nebyl čas. Naštěstí jsem to trefil k tyči a brankář, byť se hodně natahoval, na to nedosáhl.

Druhý gól jste dával už silnější levačkou, zato zdálky.

Hřiště bylo mokré a dost to klouzalo, takže jsem si říkal, že i rána zdálky může být pro brankáře nebezpečná. Trenér taky to po nás chce, abychom i zdálky stříleli. Gól tak dal i Čáva (Patrik Čavoš – pozn.) minule s Boleslavi, tak jsem to zkusil i já. A udělal jsem dobře, padlo to tam hezky.

Slibné šance jste měl už na podzim, ale na první gól jste stále čekal. Jste rád, že jste se konečně dočkal?

Určitě, už byl nejvyšší čas!

Druhý svůj gól jste dal v době, kdy vás Zlín mačkal a dokázal snížit na 1:2, takže ten váš gól byl velice důležitý a nakonec také vítězný.

My věděli už po poločase, že to po přestávce budeme mít náročné, že oni budou nakopávat míče a snažit se nás zatlačit. Dvakrát se jim povedlo i snížit, tři body už jsme ale dokázali ubránit.

I podruhé na jaře jste dali tři góly. Co by za to Sparta dala!

Dáváme hodně gólů, to se lidem jistě líbí. Věřím, že nás to může posunout ještě dál.

Ještě dál? Kam až se chcete posunout? Vždyť jste čtvrtí!

Když jsme po podzimu byli v té druhé skupině, řekli jsme si, že se zkusíme dostat do té první. Po Boleslavi jsme se do ní posunuli a byli šestí, teď jsme už dokonce čtvrtí. Když jsem na tu tabulku koukal, říkal jsem, to není možné, fakt čtvrtí, to už je Evropa…

A zřejmě se to líbí i vašim fanouškům, kteří za vámi jeli i do Zlína. Registrovali jste tu jejich skupinu?

Pochopitelně, bylo je hodně slyšet a chtěl bych jim za jejich podporu poděkovat. Jsme moc rádi, že začali na nás chodit.

Byl zápas ve Zlíně vaším životním?

Dá se říct, že ano. Hlavní ale je, že jsme tam vyhráli a teď ať vyhráváme i dál!

Takže hned teď v pátek doma s Baníkem?

Bude to hodně těžký zápas, z Ostravy přijede hodně fanoušků, ale já věřím, že i nám naši diváci pomohou. Bude to náročné, ale jsme doma a zase budeme chtít uspět.