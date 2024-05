Nebyl to klidný zápas. Ani pro hráče, ani pro rozhodčí. První penalta, kterou kopalo Táborsko, nastartovala emoce. Druhá, kterou kopalo Dynamo, je rozjitřila ještě víc.

Takhle Bojan Dordič proměnil penaltu a dostal Táborsko v prvním barážovém duelu do vedení 1:0. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Baráž o fotbalovou Fortuna: ligu budí emoce. Jihočeské derby vyhrálo Dynamo České Budějovice nad Táborskem 2:1. V utkání hráči kopali dvě penalty. Obě byly kontroverzní. První zahrávali hosté. Blížil se konec prvního poločasu. Bojan Dodrič ji proměnil. Co jí předcházelo? Šašinka neohroženě postupoval s balonem k pokutovému území. Po kontaktu s obráncem Králikem pokračoval, vnikl do šestnáctky. Faul. Penalta. Rozhodčí Pechanec měl okamžitě jasno. Ve vteřině se rozhodl pro penaltu. Byl u situace blízko, ukazoval na penaltu snad během půlvteřiny. Konzultace s rozhodčími u VARU ještě proběhla, ale nic už nezměnila. Pechanec opakovaně ukázal na penaltový puntík. Potvrzeno. Penalta! Ke kontaktu hráčů došlo ještě před pokutovým územím, ale přesto rozhodčí po vzájemné spolupráci potvrdili penaltu.

Druhý poločas přinesl brzy vyrovnaní. Zase z penalty. Hned v úvodu. Z tribuny se zdálo, že jde o běžný zákrok. "Nevím, co bych měl udělat jinak, odkopával jsem balon," myslí si obránce a kapitán Táborska Pavel Novák. Záběry mu dávají za pravdu. Z pozice obránce míč odehrál z pokutového území, Ondrášek spadl a po souboji dvou kapitánů se kopala druhá penalta. Suchan ji proměnil.Obě penalty byly zvláštní. První, ale i druhá. Na obou stranách se odehrály ještě dvě sporné situace.

Českobudějovický Skalák nevyhodnotil přesně let balonu při zpracování. Ten odskočil maličko do strany fotbalista Dynama zahrál rukou. Moc dobře věděl, co v té chvíli dělá. Protože už měl na svém kontě jednu ŽK, měla přijít druhá. Nepřišla. V pokutovém území v závěru utkání se zase dotkl míče v pokutovém území rukou kapitán Táborska Novák. Tady se penalta určitě dala písknout, minimálně se situace měl věnovat sudí u videa.

První derby přineslo hodně kontroverzních momentů. Jaká bude odveta?