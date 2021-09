Rodák z Topoľčan s fotbalem začínal ve svém rodišti, odkud jako třináctiletý odešel do Nitry, v jejímž dresu se prosadil do slovenských reprezentací mládeže. V Nitře si připsal na konto 61 zápasů ve slovenské I. lize.

Svůj přesun do české ligy označil jako velký krok dopředu. „Česká liga je lepší než slovenská a mám radost, že se budu moct rozvíjet v tak dobré soutěži,“ uvedl po příchodu na jih Čech pro klubový web Dynama.

Ve svém debutu v české lize proti Spartě sice prohře 0:1 nezabránil, v zápase ale rozhodně nezklamal a měl velký podíl na tom, že Dynamo až do konce drželo reálnou naději na cenný bod. „Před zápasem jsem pociťoval stres, ale řekl bych, že to byla spíše zdravá nervozita,“ odpovídal v pozápasovém televizním rozhovoru na dotaz, s jakými pocity nastupoval ke svému prvnímu utkání v české lize zrovna proti Spartě. „Chytat proti mužstvu tak zvučného jména pro mě bylo velikou motivací,“ dodal.

Počáteční určitou nervozitu nepopíral: „Řekl bych, že úvodní minuty z mé strany byly trošku kostrbaté, avšak není divu, takový podobný zápas jsem asi ještě nechytal. Za to, že jsem tu příležitost dostal, jsem ale byl velice rád. Jen mě mrzí, že výsledek pro nás nakonec nebyl příznivý,“ nikterak neskrýval své zklamání z porážky, byť těsné.

První zákrok si na Letné připsal až po úvodní čtvrthodině. „Pro brankáře je lepší, když si na míč sáhne co nejdříve a já čekal, že hned na začátku bude Sparta mít víc šancí. Střel sice měla dost, ale hodně jich šlo mimo. Až někdy kolem patnácté minuty jedna střela šla na mne a z té další, tuším, už padl ten jediný gól,“ litoval. „Po půli už těch střel bylo víc a jsem rád, že něco jsem i chytil a chalánům pomohl. Ale jak jsem říkal, výsledek mě moc mrzí,“ smutnil Šípoš.

Na dotaz, jakého zákroku si cení nejvíc, měl odpověď po ruce okamžitě. „Určitě přímého kopu v samém závěru zápasu,“ zmínil Karlssonovu pumelici, kterou zpod břevna vyškrábl bravurně na rohový kop. „Ta rána sice šla na mou stranu, moc jsem tam toho však neviděl a mám radost, že se mi tu ránu povedlo vyřešit,“ vyzdvihl.

To, že na Spartě půjde do brány, bylo Šípošovi jasné už předem, protože Vojtěch Vorel, jemuž v Dynamu v lize dosud kryl záda, je v Č. Budějovicích na hostování právě ze Sparty a proti svému klubu tudíž chytat nesměl. „Já šel do brány už v týdnu před zápasem na Spartě v poháru v Sedlčanech. Což jsem velice uvítal, jsem rád za každý zápas, ve kterém mohu v dresu Budějovic jít do brány. Za to, že jsem krátce po sobě mohl chytat dva soutěžní zápasy, jsem moc rád. Akorát mě mrzí, že v tom prvním jsme vyhráli, zatímco v tom druhém jsme neuhráli ani bod,“ uzavřel Dávid Šípoš.

O víkendu pokračuje I. liga po reprezentační přestávce dalším kolem a Dynamo se v něm střetne v neděli doma s Hradcem Králové (14.00).