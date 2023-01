Přitom samotný vstup do zápasu na tak vysokou porážku nevypadal. Hned krátce po úvodním hvizdu se Jihočeši dožadovali penalty po zákroku na Jakuba Švece, ale rozhodčí to viděl jinak. Slibnou příležitost otevřít skóre měl Čermák, brankáře Ravase však nepřekonal. Na druhé straně Sanchez svou šanci využil a Poláci vedli. Vyrovnat mohl Skovajsa, míč ale za Ravasova záda nedostal. Jak na to, předvedl Pawlowski, jenž klasickým hattrickem zvýšil ještě do přestávky na konečných 0:4.