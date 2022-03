Za hru směrem dozadu ale pochválil celé mužstvo. „Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který má obrovskou kvalitu. Byli jsme na to ale připraveni a do defenzívy jsme hráli velice dobře. Pozměnili jsme trochu organizaci hry a myslím, že nám to fungovalo,“ poznamenal Horejš a připomněl, že v první půli neměla Slavia na Vorlovu branku ani jedinou střelu.

V defenzivní činnosti odváděli fotbalisté Dynama velice dobrou práci, v ofenzivní činnosti už to bylo horší. „Směrem dopředu jsme bohužel nebylo nebezpeční, a byla to škoda, protože nějaké možnosti jsme tam měli. Jenže jsme zbytečně poztráceli hodně míčů a nebyli jsme schopni vpředu balon udržet,“ mrzelo Horejše.

Výkon Dynama ocenil také trenér Slavie. „Důležité tři body jsme nakonec vybojovali, ale Budějovice nám to zkomplikovaly tím, že hrály velice dobře, s pěti obránci a třemi stopery. Obsadili poslední třetinu hřiště a dobře se přesouvali, takže nám to tím svým pracovitým a kvalitním výkonem velice ztížily,“ konstatoval Jindřich Trpišovský. „My si v první půli vytvořili nějaké závary v pokutovém území, vždy jsme však trefili hráče, nebo nám chyběl krok, těžko jsme se tam dostávali,“ připustil kouč Slavie, že to v nedělním zápase jeho svěřenci rozhodně neměli jednoduché. „Počítali jsme s tím, že styl Budějovic pro nás bude sice hodně nepříjemný, ale pro ně i hodně náročný.a bude je tudíž stát hodně sil,“ dodal Trpišovský, jehož hráčise po změně stran skutečně už přece jen dokázali ve finální fázi prosazovat a vypracovali si i nějaké šance. „Dostávali jsme se do zajímavých situací a z jedné padl i náš vítězný gól,“ uvedl pro klubový web trenér Trpišovský.

Ten na hráče v půli apeloval, aby více stříleli ze střední vzdálenosti a Plavšic ho vyslyšel, brankář Vorel jeho tvrdou ránu zpoza vápna stačil jen vyrazit a Lingr vstřelil jediný gól zápasu.

Po vedoucím gólu Slavie trenéři Dynama poslali do hry čerstvé síly a favorit musel o výhru bojovat. „Směrem dopředu se naše hra zlepšila, měli jsme tam i nějaké závary, ale žádnou z našich akcí jsme bohužel nedokázali dotáhnout, měli jsme zachovat větší klid. Sehráli jsme dobrý zápas a přispěli ke kvalitě utkání, ale výsledek nás mrzí,“ litoval trenér Horejš.

Za Slavii po téměř roční pauze opět nastoupil Lukáš Provod, jenž do Edenu přišel právě z Dynama. „Vyhráli jsme, cítím se dobře, koleno drží, to je hlavní. Snad už to mám všechno za sebou,“ říkal po zápase pro O2 TV.

O víkendu má liga reprezentační přestávku. „Chceme tu pauzu využít i k tomu, aby se dali dohromady ti kluci, kteří měli menší zdravotní problémy. Chceme dobře potrénovat a připravit se co nejlíp na poslední čtyři zápasy, které nás v základní části první ligy čekají,“ uzavřel trenér David Horejš.