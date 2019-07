O tom, jak velký je na jihu Čech po fotbalové FORTUNA:LIZE hlad, svědčil i zájem fanoušků, kteří se už hodinu před zápasem houfovali u vchodů na stadion Dynama na Střeleckém ostrově a nakonec jich do ochozů přišly přes čtyři tisíce.

Hráči obou mužstev šli do ligové premiéry s optimismem: „Čeká nás těžké utkání proti nováčkovi, který se doma bude snažit být aktivní. Bude ale i pod velkým tlakem, což by mohla být naše výhoda,“ přemítal před cestou na jih Čech opavský trenér Ivan Kopecký. „Opava má za sebou v lize slušnou sezonu a je o ten rok zkušenější, zatímco pro řadu našich kluků bude to bud v lize první utkání. Věřím však, že uspějeme,“ doufal kouč ligového nováčka David Horejš.

Jeho svěřenci do nedělní premiéry nastoupili ve složení, které se rýsovalo v posledních přípravných utkání, Z letních posil se v základu objevili Čolič a Mustedanagič.

Pro řadu domácích fotbalistů byl zápas s Opavou jejich v lize vůbec první a v úvodních minutách to bylo i znát, Jihočeši zpočátku hráli hodně obezřetně a se snahou nedopustit se nějaké chyby. Přes zmíněnou opatrnost se domácí už v 8. minutě málem dostali do první velké příležitosti, když Čolič zprava hledal u zadní tyče nabíhajícího Provoda, tomu však míč uskočil do zámezí. Ještě blíž vedoucí brance bylo Dynamo o deset minut později, kdy po Žídkově faulu na Mrsiče zahrával Kladrubský přímý kop z vápna, brankář Fendrich ale jeho střele k tyči bravurně vyrazil na roh.

Domácí byli aktivnější, do vedení však šli hosté, když po Jursově centru se do odraženého míče se z hranice vápna opřel Jurečka, a přestože gólman Staněk byl u tyče včas a na míč si sáhl, gólu nezabránil – 0:1.

Hned vzápětí po Kladrubského centru hlavičkoval zblízka Ledecký, „koníčkem“ ale poslal míč nad břevno.

Ve druhém poločase hráči Dynama ve snaze s nepříznivým výsledkem něco udělat si vynutili velký tlak, který stále narůstal. V 53. minutě měl velkou možnost Provod, jeho pohoová rána s tečí ale skončila jen v rohu. Těch Jihočeši kopali požehnaně – po hodině hry na ně vedli 8:0! – jenže na ukazateli skóre dál svítila na jejich kontě nula.

Přestože domácí s přibývajícím časem svou převahu ještě stupňovali a chvílemi se hrálo převážně jen na polovině hostí, defenziva Opavy pracovala spolehlivě a do vyložených příležitostí hráče Dynama nepouštěla.

Naopak čtvrt hodiny před koncem málem udeřila Opava podruhé, Staněk ale Šulce nadvakrát vychytal.

Jenže gól přes enormní snahu a velké šance v závěru nedali ani domácí, kteří tak do první ligy v nedělním zápase vstoupili porážkou.

Dynamo ČB - Opava 0:1 (0:1) - Branka: 32. Jurečka. ŽK: Dedič, Mondek, Šulc, Stáňa. Diváci: 4381. Rozhodčí: Ginzel – Vlček, Hock. Dynamo: Staněk – Čolič, Havel, Novák. Kladrubský – Javorek, Havelka (79. Táborský) – Mrsič, Mustedanagič (67. Martan), Provod – Ledecký. SFC Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek – Řezníček (57. Šulc), Zavadil – Jurečka, Jursa Mondek 76. Stáňa) – Dedič (83. Bervadina).

Trenéři - David Horejš: "Tři body jsme ztratili zcela zbytečně a hlavně vinou nevydařeného prvního poločasu. Po změně stran jsme si vynutili drtivou převahu, jenže oba stopeři hostí i brankář Fendrich byli výborní " Ivan Kopecký: "V první půli jsme hráli to, co jsme si řekli. Dali jsme i gól, který nakonec rozhodl o našem vítězství, i když jsme se po přestávce už jen bránili."