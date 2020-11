„Jsme nadšeni, obrovská spokojenost! My tu výhru už notně potřebovali a že jsme ji získali na Spartě, tím je naše radost větší,“ nešetřil trenér Dynama superlativy.

„Kluci podali skvělý výkon a na hřišti nechali všechno. Jako tým jsme fungovali výborně a co jsme si řekli, to hráči do puntíku splnili. Byli jsme efektivní, byť jsme ještě nějaké šance nevyužili, dát čtyři góly na Spartě, to je veliká věc. Klukům děkuji, celé mužstvo odvedlo výborný výkon,“ vyzdvihl Horejš.

Dynamo na Letné triumfovalo díky bojovnosti a nasazení všech hráčů. Oporou byl Drobný v brance, jenž na Karlssonovu ránu k tyči nedosáhl a proti Krejčího hlavičce neměl nárok, tým ale podržel ke konci první půle po střelách Pavelky i Plavšiče a po půli se zaskvěl po Lischkově hlavičce a po tvrdé ráně Minčeva. Obstála celá obrana v čele s oběma stopery Králíkem a suverénním Talovierovem. Vpředu se dvěma góly blýskl Brandner, jenž hlavně gól na 2:4 si řádně vychutnal, když obešel Heču a vykoupal i další dva hráče Sparty. Gól na 1:2 dal zblízka po Šulcově hlavičce, kterou brankář Heča stačil jen líznout. Šulcovu asistenci ocenil: „Má snad sto šedesát centimetrů a přesto vyhrál hlavičku s beky Sparty,“ chválil Patrik Brandner nadějného mladíka, jenž do zápasu naskočil po delší přestávce, zaviněné zraněním – a zahrál výborně!

Hráčem zápasu ale bezesporu byl Mick van Buren, jenž sice v 11. minutě slibný únik pokazil nepovedenou nahrávkou na Brandnera, jinak ale odehrál velký zápas a jakmile měl míč, zastavit ho soupeř mohl jen faulem. „Byl nejlepší na hřišti, odvedl super výkon,“ ocenil Horejš.

Hosté slavili, sparťané měli hlavy dole. „Dostat doma čtyři góly, to se nemůže stát. Děláme hrozné chyby, ty dokázal soupeř využít,“ kabonil tvář trenér Václav Kotal.

Dynamo na Letné vyhrálo po 27 letech, kdy gólem rozhodl Karel Poborský. „Po Zlínu, kdy jsme nehráli zle, ale své šance zahazovali, jsme si to s hráči vyříkali. Pomohlo to a věřím, že nám to pomůže psychicky i do dalších utkání,“ zdůraznil trenér Horejš.

Už ve středu hraje v lize Dynamo doma v odloženém utkání 5. kola s Bohemians (17) a v sobotu hostí Viktorii Plzeň (18.30).