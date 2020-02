„Do první šestky nemáme daleko, a kdyby by se nám to podařilo, byla by to fantazie,“ přemítal před vstupem do ligového jara v rozhovoru pro Deník kapitán Dynama Tomáš Sivok.

První šestka fantazií?

Kdepak, už je to tady!

Po vítězství s Ml. Boleslaví se Dynamo v tabulce posunulo do elitní šestky, ve které se bude hrát o titul! Navíc má budějovický nováček I. ligy po 21. kole třiatřicet bodů, tudíž na chlup stejně, kolik jich nasbírala pražská Sparta, která šla do jara s cílem zaútočit na druhou Plzeň…

Hráči Dynama ale i po zápase, v jehož závěru se jim od nadšených diváků dostalo potlesku na otevřené scéně a za skandování Dynamo, Dynamo!, hlavy v oblacích nemají. „Jsme rádi, že v šestce jsme, ale hned v dalším kole máme ve Zlíně těžký zápas,“ podtrhl Patrik Čavoš, jenž dal důležitý první gól: Javorkovi po Schranzově zpětné nahrávce míč odskočil, ale Čavoš z voleje už mířil přesně, navíc Pudil balon tečoval a Šeda v bráně neměl nárok. „Myslím, že Javor to špatně trefil, od jeho paty se balon odrazil ke mně a my defendeři máme za úkol z druhé vlny nabíhat a střílet. Tak jsem vystřelil a padlo mi to tam,“ smál se mladý záložník.

Jak je důležité míti Filipa, to se v parafrázi titulu kdysi populární divadelní hry potvrdilo jen o tři minuty později: Filip Havelka se zpoza vápna opřel do míče a jeho dělovka se od břevna za šedovými zády odrazila do sítě na 2:0. „Dostal jsem hodně prostoru a trenéři mě to toho tlačí, tak jsem ti zkusil. Přesně takhle jsme to chtěli, vletět na ně, že jsme dali tři góly, to už je bonus, ale byl to důsledek toho, že jsme na ně tak vlítli,“ říkal druhý z dvojice defenzivních záložníků, kteří dvěma slepenými góly během tří minut zápas prakticky rozhodli.

Třetí gól byl neméně hezký: Havel z rohu hlavičkoval do břevna, z následného rohu Sivokovu gólovou hlavičku Šeda reflexivně vyrazil, Schranzově nechytatelné ráně z dorážky ale už jen bezmocně přihlížel.

Chválou na své svěřence po zápase nešetřil trenér Dynama David Horejš: „Jsme strašně rádi, že jsme do jarní části sezony vstoupili jak vítězstvím, tak navíc i takovým výkonem! Myslím, že hlavně první poločas z naší strany snese honě vysoké měřítko. Hráli jsme velice dobře, dali tři nádherné branky a navíc ještě brankář Šeda několikrát svůj tým podržel. Jinak by asi zápas skončil ještě vyšším rozdílem,“ uvedl na pozápasové tiskovce „Také po půli jsme nadále hráli zcela koncentrovaně a hru jsme měli bezpečně pod kontrolou.“

Poděkoval i divákům: „Vytvořili zápasu dobrou kulisu a těší mě, že jsme se jim odvděčili takovou hrou, tak výborným výkonem,“ vyzdvihl.

Druhý gól dalo Dynamo po důrazném presinku u vápna hostí. „Se záměrem bránit daleko od naší brány, presovat hodně vysoko a donutit soupeře k chybám, jsme do zápasu šli,“ na dotaz Deníku potvrdil David Horejš a dodal, že tomuto způsobu hry věnovali celou přípravu.

Do zápasu trenéři Dynama svůj tým vyslali v „podzimní“ sestavě, zimní posily zůstaly na lavičce. „Vsadili jsme na to, že ti kluci z podzimu mají něco zažitého a že ti noví tam mohou vnést v průběhu zápasu něco nového. Jsme rádi, že jsme to trefili. Což ale neznamená, že příště nemohou nějaké změny přijít,“ krčil trenér Dynama rameny.

Noví hráči jen na lavičce, ale mj. Kladrubský a Táborský nebyli ani v osmnáctičlenné nominaci! „Sdělit jim to bylo hodně těžké, s Jirkou Kladrubským jsem musel jít na oběd a s Ivošem Táborským jsem o jeho rolí v týmu pohovořil už na Kypru. Bylo to složité, ti kluci se zasloužili o to, že tady ligu vůbec hrajeme! Ale konkurenci jsme chtěli a jsme rádi, že je z čeho brát. Věřím, že ti kluci to pochopí. Ostatně jaro přece teprve začíná,“ uzavřel Horejš.