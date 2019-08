Při příležitosti zápasu s domácím klubem SK Dynamo mají do krajského města dorazit stovky fanoušků Slavie. Na jejich příjezd se připravují pořadatelé i policie, v plánu jsou kontroly a uzavírky.

Jak uvedl Milan Bajcura z krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, opatření jsou ještě větší než jindy. „Utkání má třetí nejvyšší stupeň,“ podotkl Milan Bajcura a dodal, že jsou policisté připraveni zakročit i během samotného zápasu. „Policie by do prostoru hlediště nastoupila, kdyby došlo k vážnému porušení pořádku a kdyby to nezvládala pořadatelská síla,“ vysvětlil mluvčí Milan Bajcura.

I pořadatelé se totiž na přípravách úzce podílejí. Generální sekretář budějckého fotbalového klubu Milan Čadek označil plně vyprodaný zápas za rizikový. „Nasazen bude maximální počet pořadatelů, koordinujeme kroky s policií a bezpečnostní agenturou,“ komentoval Milan Čadek s tím, že by fanoušci měli přijít v dostatečném předstihu, aby netvořili fronty. Stadion sice bude otevřen už od čtyř hodin, u vchodu ovšem pořadatelé plánují osobní prohlídky.

Specifická opatření se dotknou i dopravy. Jedním z nejvýznamnějších z nich je třeba uzavření parkoviště u stadionu z ulice Boženy Němcové. Mluvčí magistrátu Jitka Welzlová upozornila, aby diváci, kteří se vypraví na fotbal, počítali s tím, že na tomto místě nezaparkují. Policisté taktéž očekávají dopravní komplikace v ulici Mánesova a několika dalších, které na ni navazují.

Obdobné přípravy provázely i nedávné utkání se Spartou. Podle policistů vše nakonec proběhlo relativně hladce. „Padly jen postihy ohledně pyrotechniky,“ řekl Milan Bajcura.

Další bezpečnostní přípravy by mohly nastat třeba u zápasu Dynama s Viktorií Plzeň, ten je ovšem plánován až na konec září.