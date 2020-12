„Teď bychom ty tři body z Brna chtěli potvrdit v sobotu doma s Karvinou,“ zdůraznil v rozhovoru pro Deník jižní Čechy pětadvacetiletý záložník Patrik Čavoš, jenž v Brně pečetil výhru svého týmu třetím gólem.

Brněnská Zbrojovka v minulém kole uhrála nečekaný bod na Slavii, ceníte si svého vítězství v Brně o to víc?

Samozřejmě, že si těch tří bodů hodně ceníme. My jsme dobře věděli, o co hrajeme a že si domácí budou po nečekané remíze v Edenu hodně věřit. Chtěli jsme je zaskočit a hned od začátku na ně vletět. To byl náš plán a myslím, že bylo vidět, že jsme to, co jsme si řekli, také plnili. Povedlo se nám brzy dát rychlé dva góly a pak už se nám hrálo mnohem líp.

V předchozím utkání s Brnem loni na jaře jste ještě ve druhé lize v půli doma prohrávali 0:2, ale nakonec jste vyhráli 3:2. Nebál jste se, že by se historie mohla opakovat, ale v obráceném gardu?

Abych řekl pravdu, tak to mě vůbec nenapadlo, na to jsem si v tu chvíli vůbec nevzpomněl… Nicméně je fakt, že po půli se domácí hodně zlepšili, poněkud také změnili své rozestavení a trošku nás dostali do nižšího bloku. Navíc se jim podařilo brzy po přestávce snížit, já ale přesto za stavu 2:1 ani nepřemýšlel, že bychom snad mohli dostat druhý gól. Já tak nějak věřil, že prostě druhý gól nedostaneme a dopadne to stejně jako minulý týden s Bohemkou. Nakonec jsme ještě na konci přidali třetí gól.

Tím třetím gólem jste vítězství pečetil právě vy. Jak jste tu svou trefu viděl?

Domácí to ve snaze vyrovnat ke konci hodně otvírali a nám se tam naskytla brejková situace a já věděl, že oni už taky melou z posledního, tak jsem si naběhl a Mick (Van Buren – pozn.) mi to ideálně dal. Já s tím počítal, z minulých utkání jsem věděl, že Mikc má výborné načasování té finální nahrávky a i teď to udělal výborně. Krásně mi to prostrčil a já si to pro jistotu zasekl kolem vracejícího se beka. Pak už to bylo snadné.

Zbrojovka měla po půli tlak, ale vzadu jste hráli velice dobře a co prošlo, schytal Jarda Drobný v bráně, ne?

Přesně tak, Jarda nás vzadu podržel a souhlasím, že celá obrana až na pár výjimek to zvládla výborně. Myslím, že všichni, celé mužstvo, jsme hráli dobře a kompaktně dozadu. V čele s Drobasem.

Vstup do sezony se vám příliš nepovedl, po šesti kolech jste měli jen tři body a před vámi byl „týden hrůzy“ – na Spartě a doma s Bohemkou a Plzní. Upřímně, se sedmi body jste asi nepočítali…

Že zvládneme ten anglický týden takhle skvěle, s tím jsem nepočítal. Věřil jsem, že porazíme doma Bohemku a že bodovat můžeme i s Plzní. Nečekaná výhra na Spartě nás nastartovala a taky psychicky nám hodně pomohla. My si na Letné potvrdili, že můžeme hrát s každým a myslím, že to v dalších zápasech na naší hře bylo i vidět.

Na Spartě jste nastoupil jako kapitán a od té doby se plavíte na vítězné vlně…

My si před zápasem na Spartě řekli, co jsme nedělali správně, otevřeli jsme si trošíčku oči, a to, myslím si, byl ten hlavní důvod, že se nám začalo dařit.

Zápas na Spartě, kde jste jako kluk s fotbalem začínal a kde jste jako kapitán dovedl teď tým k senzačnímu vítězství, asi hodně užíval!

Určitě, já ve Spartě byl od pěti let a pro mě zápas s ní je v lize vždycky takovou tou třešničkou na dortu.

Do konce roku máte vskutku hodně nabitý program, kdy vás do Vánoc čekají čtyři zápasy v deseti dnech…



Bude to hodně náročné a musíme se na to dobře připravit. Dáme do těch čtyř zápasů všechno, byla by škoda zahodit to, co jsme teď v této těžké sérii dokázali uhrát.

Nejdřív máte Karvinou, a ta minule vyhrála v Plzni. To asi nebude snadný zápas?

To my víme, ale v lize žádný zápas není lehký. Věřím však, že to zvládneme.