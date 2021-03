Favoritem zápasu bude tým Sparty, která po příchodu trenéra Pavla Vrby všech svých pět soutěžních utkání v řadě vyhrála (naposled ve středu 1:0 v Mol Cupu s Baníkem).

Jenže právě zmíněné pohárové utkání s Baníkem se herně Spartě příliš nevydařilo. Na vině zřejmě bylo to, že hráči po dvou odložených zápasech s Jabloncem a Plzní vypadli z herního rytmu.

„Vždy je lepší, když máte zápasů víc a jste v tempu, zápasová zátěž nám chybí,“ posteskl si po zápase s Baníkem trenér Pavel Vrba, jenž bude v Č. Budějovicích postrádat Juliše, Karlssona, Polidara (marodka), Krejčího a Vitíka (žluté karty).

Zatímco pražská Sparta má za sebou vítěznou sérii, Dynamu se naproti tomu po výtečném vstupu do letošního roku, kdy v šesti zápasech v lize v řadě neprohrálo a získalo v nich čtrnáct bodů, poslední zápasy příliš nevydařily, v pěti ligových kolech Jihočeši nahráli jen dva hubené body za dvě remízy.

Svou nespokojenost s touto sérií vyjádřili i majitelé klubu. „Z posledních výsledků, zejména pak z prohraných zápasů s Opavou, Mladou Boleslaví a Zlínem, panuje obrovské zklamání,“ uvedl na klubovém webu jeden z akcionářů Miroslav Dvořák a dodal, že akcionáři očekávají zřetelné zlepšení. „A to hlavně v přístupu hráčů k zápasům,“ podtrhl.

V kabině Dynama přes poslední nezdary poraženecká atmosféra ale rozhodně nepanuje. „Zápas ve Zlíně jsme si důkladně rozebrali, řekli jsme si své k situacím, které vedly k naší porážce, ale také jsme si ukázali nějaké věci, které ani v tom zápase z naší strany úplně špatné nebyly,“ zdůraznil trenér David Horejš a dodal, že hráči sami uznali, že třígólovou porážku si zavinili svou nezodpovědností a v některých situacích až jakousi naivitou. „V tomto směru se musíme výrazně zlepšit, jinak jen těžko můžeme v lize pomýšlet na body. Prostě aby se ty věci, které nás v posledních zápasech připravily o body, už neopakovaly,“ zdůraznil Horejš.

Jenže v neděli přijede na Střelecký ostrov ve velké formě hrající Sparta a v Dynamu se navíc vyskytly potíže se složením týmu. „Bohužel tam nějaké problémy musíme řešit,“ vraštil čelo trenér Horejš, jenž s celou řadou i klíčových hráčů proti Spartě nemůže počítat.

A těch absencí je skutečně spousta! Čtyři žluté karty má Benjamin Čolič, chybět budou Vojtěch Vorel a Filip Havelka, kteří jsou v Dynamu na hostování právě ze Sparty. „Ve Zlíně pro zranění nedohrál Martin Králik, to je pro nás citelné oslabení,“ litoval Horejš, dle něhož zdravotně na tom dobře nebyl ani Petr Javorek. „Těch ztrát máme hodně, ale vymlouvat se na to nechceme a ti hráči, kteří do zápasu půjdou, musí na hřišti podat maximální výkon,“ podtrhl kouč Dynama.

„Přitom nás čeká velice silný soupeř, který hraje ve skvělé formě. Po příchodu trenéra Vrby se Sparta chytila a jen vyhrává. Navíc střílí i góly, hned v Olomouci dala tři góly a od té doby minimálně ty tři góly v lize nastřílela v každém svém zápase. Víme, že nás čeká mimořádně těžký soupeř, který směrem do ofenzivy má neskutečnou kvalitu,“ jmenoval Horejš namátkou Karlssona, Kozáka či Hložka. „Ale výborných hráčů je tam spousta, a pokud proti takovému soupeři chceme pomýšlet na úspěch, musíme jít do zápasu s plnou koncentrací a maximálním nasazením,“ zdůraznil trenér Dynama.

Vědomi si kvality pražské Sparty jsou i hráči Dynama. „Sparta je neskutečně rozjetá, já si ale myslím, že právě takový zápas nám třeba může pomoci. Proti takovému soupeři každý jde nabuzený. Také v té hlavě to každý má úplně jinak nastavené,“ přemítal v rozhovoru pro Deník jižní Čechy zkušený obránce Jiří Kladrubský, jenž ve Zlíně půl hodiny před koncem šel na hřiště za Skovajsu.

Sílu nedělního soupeře respektuje i stoper Lukáš Havel, o to víc je dle něj ale třeba zabojovat: „Musíme udělat vše pro to, abychom zase začali získávat body. Dát do toho více týmovosti a více se rvát. Na podzim jsme z dvojzápasu se Spartou a Plzní uhráli čtyři body a musíme i teď udělat maximum pro to, abychom to zvládli i nyní,“ připomněl Havel, že na podzim Dynamo na Letné senzačně Spartu porazilo 4:2 a poté doma hrálo s Plzní 0:0.

Porazit Spartu na jejím hřišti se přitom Dynamu podařilo po sedmadvaceti (!) letech, nicméně proti Spartě se Dynamu dařilo i v minulé sezoně, kdy s ní doma hrálo 2:2 a na Letné 3:3. „Teď však Sparta hraje ve velké pohodě a je daleko sebevědomější, přesto chceme zápas zvládnout a zabojovat o bodový zisk,“ ujistil trenér Horejš.