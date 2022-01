Podobně jako v pátečním zápase s Krakovem svěřenci trenéra Davida Horejše inkasovali první gól, tentokráte dokonce už ve 3. minutě, kdy se po průnikové přihrávce do samostatného průniku dostal Zumabekov, který padáčkem překonal vybíhajícího brankáře Šípoše.

Rychlý obdržený gól však fotbalisty Dynama do kolen nesrazil. Už v 9. minutě si za obranu ruského týmu naběhl Mihálik, míč si však zpracoval rukou a ze slibné akce tak nic nebylo. Jen dvě minuty nato už se ale Dynamo vyrovnání dočkalo, když Mršič po rychlém protiútoku posunul míč na Mihálika, po jehož nahrávce van Buren pohodlně vyrovnal na 1:1.

Rusové pak zvýšili aktivitu, avšak příležitost otočit skóre ve svůj prospěch měli v závěru úvodní půlhodiny Jihočeši, pohotovou Horovu ránu ale stačil moskevský brankář Tussev konečky prstů vyrazit a dorážející Matěj Mršić pak už stál v ofsajdu.

Nicméně minutu před odchodem do kabin se Dynamo vedoucího gólu přece jen dočkalo, a to po ukázkové akci: Čolić přesným centrem z pravé strany našel Michala Škodu, jenž s přehledem poslal míč do sítě – 2:1.

Závěr první půle Dynamu vyšel, stejně tak tomu bylo také v úvodu druhého dějství: nejdříve Mršić trefil tyč a poté v 51. minutě po Čolićově rohu a Valentově teči Havel hlavou mířil přesně – 3:1.

V 60. min.sice po chybné rozehrávce brankáře Šípoše snížil Glušakov na 3:2, čtvrt hodiny před koncem ale zaslouženou výhru Dynama pečetil parádní ranou z dvaceti metrů Mihálik na 4:2.

V pátek se Dynamo v další přípravě utká s Kolubarou.

Dynamo ČB - Chimki Moskva 4:2 (2:1) - Branky: 11. Buren, 44. Škoda, 51. Havel, 77. Mihálik – 3. Zumabekov, 60. Glušakov. ŽK: Čolič – Drame. Dynamo: Šípoš – Čolić (82. Sladký), Havel, Králik, Skovajsa (82. Matvejev) – Hora (87. Krch), Valenta (70. Hellebrand) – Van Buren (80. Penner), Škoda (70. Hais), Mršić (82. Vais) – Mihálik. Chimki: Tusejev – Zumabekov, Massurenko, Bolšakov, Trošechin, Flin, Glušakov, Nabiullin, Volkov, Glavcic, Nicholas.