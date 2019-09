Trenéři Dynama při absenci tří vykartovaných beků Sivoka, Nováka a Havla poslali proti jednomu z největších ligových favoritů do hry obrannou čtveřici ve složení Kladrubský, Havel, Kulhánek a Helešic, který před týdnem zazářil za béčko v divizi.

Plzeň se od začátku snažila vyvinout na ligového nováčka tlak, Jihočeši se ale k pouhému odkopávání míčů neuchýlili a šikovnou kombinací drželi s favoritem krok.

A ve 13. min. si domácí dokonce vypracovali první vážné šanci, když po Havlově ukázkové uličce běžel Michael Rabušic z pravé strany sám na brankáře Hrušku, ten ale jeho přízemní střelu vykopl. „Myslím, že to byl zlomový okamžik celého zápasu, měl jsem to řešit jinak,“ kál se budějovický útočník.

Jak naložit s podobnou příležitostí, předvedla Plzeň o pět minut později, kdy po Hořavově nahrávce si Krmenčík zasekl míč kolem Kulhánka a levačkou poslal míč přesně ke vzdálenější tyčce Staňkovy branky – 0:1.

Obraz hry se rázem výrazně změnil – Jihočechy inkasovaný gól vyvedl z herní pohody, zatímco taktovku hry převzali do svých rukou hosté. Brabcovu ránu z otočky Staněk kryl, Krmenčíkova tečovaná střela jeho branku jen těsně minula a Kopicovu ránu z hranice vápna Staněk vyrazil nad břevno, ale ve 31. min. už byl proti Procházkově střele bezmocný – 0:2.

„Budějovice sice měly první stoprocentní gólovou příležitost, kdy nás podržel Aleš Hruška, přesto si myslím, že jsme v první půli hráli velice dobře. Zaslouženě jsme se dostali do vedení a měli jsme tam ještě šanci přidat další gól, bohužel ten už jsme nedali,“ mrzelo plzeňského trenéra Pavla Vrbu, dle něhož ve druhé půli výkon jeho týmu už šel dolů. „Po změně stran už naše hra nebyla dle mých představ, spíše už to byl takový boj a my se bohužel už nedostali do mezihry takovým způsobem, jako tomu bylo do přestávky. Což mi samozřejmě vadilo a což vedlo i k tomu, že zápas byl potom až do konce dramatický,“ konstatoval plzeňský kouč, že jeho svěřenci to přes hladké vítězství až tak jednoduché na hřišti ligového nováčka neměli.

Nicméně v prvním poločase byli hosté po vedoucím gólu jasně lepším mužstvem a teprve poté, co Plzeň dvěma góly získala rozhodující náskok, dali o sobě zase vědět i domácí. Jenže z ostrého úhlu aktivně hrající Rabušic ani na druhý pokus na Hrušku v plzeňské brance nevyzrál a víc toho do pauzy Jihočeši nestihli.

Po poločase za Delarga naskočil v černobílém dresu do hry Mustedenagič a Jihočeši sympaticky zkusili s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat. V 54. minutě Havelka hledal Rabušice, tomu k míči však pár decimetrů chybělo. Ještě větší šance se rodila tři minuty nato, ale Havelkovu ránu Hruška v pádu vyrazil a vzápětí nad břevno vytlačil i Javorkův pokus zpoza vápna.

Vytoužený gól na 2:1, jímž se fotbalisté Dynama ještě mohli vrátit do zápasu, domácí nedali, a tak v samém závěru naopak své vítězství favorizovaní hosté ještě zpečetili, když střídající Chorý krátce po svém příchodu na hřiště sám před Staňkem domácího gólmana prostřelil na konečných 0:3.

„Padli jsme se silným soupeřem, dle mého soudu jsme mu to ale hodně usnadnili,“ litoval trenér Dynama David Horejš, své hráče ale chválil za vstup do zápasu. „Chtěli jsme do něj jít hodně aktivně a myslím si, že prvních dvacet minut se nám to i dařilo. Bohužel jsme se pak dopustili veliké chyby a tu Plzeň hned dokázala potrestat. Za druhý poločas si ale zaslouží naši hráči velké uznání, protože v této fázi utkání jsme podali velice dobrý výkon a byly tam v naší hře velice dobré pasáže. Bohužel kontaktní gól tomu chyběl. Kdybychom dali na 2:1, mohl být závěr utkání ještě velice dramatický,“ usoudil trenér Dynama, dle něhož jeho hráčům ve finální fázi chybělo někdy i potřebné štěstí.

Plzeň na jihu Čech přišla o Hlouška, jenž krátce poté, co střídal Mihálika, byl po střetu se Schranzem střídán. „Z toho souboje si odnesl zlomeninu nosu, vezli jsme ho na další vyšetření do nemocnice,“ sdělil plzeňský tiskový mluvčí Václav Hanzlík.

Dynamo ČB - Plzeň 0:3 (0:2) - Branky: 18. Krmenčík, 31. Procházka, 90. Chorý. ŽK: Havel, Schranz. Diváci: 6143, Rozhodčí: Berka – Moláček, Vaňkát. Dynamo ČB: Staněk – Kladrubský, Havel, Kulhánek, Helešic – Haveka, Javorek – Delarge (46. Mustedenagič), Schranz, Brandner (81. Mrsić) – Rabušic. Viktoria Plzeň: Hruška –Řezník, Pernica, Brabec, Limberský – Kalvach, Procházka – Kopic, Hořava, Kovařík (64. Hloušek, 73. Mihálik) – Krmenčík (89. Chorý).

Příště jede Dynamo v pondělí 30. září do Liberce.