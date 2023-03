Svěřenci trenérské dvojice Nikl – Zápotočný se na zápas se Slavií naladili ve středečním poháru s Brnem, kdy si výhrou 2:1 zajistili postup do semifinále. „Brno jsme přehrávali kombinační hrou. To, co trénujeme a co jsme chtěli, aby mužstvo hrálo, kluci na hřišti v první půli dokonale plnili,“ liboval si Tomáš Zápotočný, dle něhož v zápase tým potvrdil, že má velkou kvalitu. „Mám radost, že nám fungoval střed, že jsme dobře kombinovali,“ dodal.