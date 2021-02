Byla po vítězství s Baníkem v kabině velká pohoda?

Samozřejmě, panovala tam obrovská euforie! Baník tady potvrdil svou kvalitu, na míči byl hodně silný, hrál velice dobře a je třeba uznat, že na tom kombinačně byl líp než my. Přesto jsme dokázali tři body uhrát a toho si vážíme.

V letošním roce jste ještě nepoznali hořkost porážky, což připomíná vaši úspěšnou sérii z loňské sezony, kdy jste neprohráli osmkrát za sebou. Dají se tyto dvě série nějak srovnat?

Já bych to nechtěl srovnávat, protože když jsme v té minulé sezoně měli možnost se posunout někam hodně vysoko, tak jsme to nakonec nezvládli. Na to jsme kluky upozorňovali a tentokráte jsme při vstupu do nového roku sérii tří důležitých zápasů v jednom týdnu zvládli a uspěli jsme pak i v dalších zápasech. Moc bych si přál, aby nám ta pohoda vydržela co nejdéle. Mužstvo odvádí velice dobré výkony a je vidět, že je na čem stavět. Na druhou stranu pořád je i na čem pracovat. To se potvrdilo i v zápase s Baníkem, který tady hrál velice dobře a je třeba říct, že se k nám tentokráte štěstí přiklonilo. Což ale byla i odměna za to, jak ti naši kluci v zápase pracovali. Tři body jsme vydřeli a a já hráčům poděkoval.

Ty tři body zařídil vítězným gólem Matěj Mršič, sklidil za velkou pochvalu?

Mates v jarní části sezony předvádí velice dobré výkony. Narodilo se mu děcko a je vidět, že je v rodinném životě spokojen, že se dostal do pohody a má formu. Dává i góly a my ta čísla čekáme nejen od něj, ale od všech útočníků. Na to se zaměřujeme s útočníky i na trénincích tak, aby se v tomto směru dále zlepšovali. Záleží i na odvaze vzít to v zápase na sebe. Tak, jak to udělal Mates proti Baníku.

Předchozí dva zápasy chytal Vorel, proti Baníku se do branky vrátil Jaroslav Drobný. Co rozhodlo pro něj?

Taková byla domluva. Máme dva skvělé gólmany a těší mě, že to Drobas proti Baníku svým výkonem potvrdil.

Díky té své úspěšné sérii jste se v tabulce posunuli hodně vysoko a na čtvrtou příčku a tudíž na evropské poháry ztrácíte už jen tři body. Nepomýšlíte tudíž ještě na nějaké posílení mužstva?

My chceme, abychom byli hladoví po nějakém úspěchu. Nicméně já si myslím, že ten kádr, který teď tady máme, se už dále doplňovat nebude. Kádr, jaký tu je, odpovídá také možnostem, jaké klub má. A já s tím kádrem jsem spokojen a chceme s ním dále pracovat. Teď přišel Dame Diop a já věřím, že až si trošku zvykne a potrénuje, že pro nás bude výraznou posilou. Hlavně jsem rád, že se do hry vrací i hráči, kteří měli dlouhodobá zranění a že tím ještě víc zvedli v týmu konkurenci. Jmenovitě třeba David Ledecký, který dle mě ještě mužstvu určitě hodně pomůže. Silný kádr potřebujeme, zápasů ještě je spousta a my se rozhodně nechceme vznášet někde v oblacích.

Když jste zmínil Diopa, v jaké kondici dorazil a kdy počítáte, že ho nasadíte?

Poté, když jsme ho získali, jsme nějakou dobu čekali, až si vyřídí víza. Dostal od nás individuální plán, s týmem však netrénoval, to je vždycky znát. Chceme mu tudíž dát čas na potřebnou adaptaci, ale věříme, že právě z něj by měl být rozdílový hráč, který by konkurenci v týmu měl ještě navýšit. Počítáme s ním do ofenzivy, ať už na pozici té devítky, anebo z kraje. Nechceme to uspěchat, ale věřím, že se už brzy zapojí.