Ty dával v minulé sezoně také za druholigové Ústí nad Labem a střelecky se prosadil i letos v letní přípravě v Plzni – a to shodou okolností právě proti českobudějovickému Dynamu, kam krátce nato zamířil na hostování…

Byl to v přípravě v létě za Plzeň váš jediný gól a zrovna proti Dynamu…

Vzhledem k tomu, že jsem jako mladý kluk už v Dynamu předtím byl na hostování, to byla trefa vskutku zajímavá… (úsměv)

Bod z Ostravy se cení, ale jak jste to vnímali po zápase vy? Nebyli jste spíš trochu naštvaní, že jste o tři body přišli až v samém závěru?

Bezprostředně po zápase jsme skutečně trošičku naštvaní byli, ten smolný gól nás hodně mrzel, nicméně nakonec jsme i ten bod brali, z Ostravy má svou váhu.

Vy jste v Ostravě hlavně první poločas odehráli ve velkém stylu a od začátku jste byli jasně lepší. Byl to záměr, na ně takhle vletět?

Přesně tak. My si před zápasem v kabině říkali, že na ně zkusíme vlítnout a budeme hrát tak, abychom jim vnutili tu naši aktivní hru. Hodně je napadat, abychom je donutili k chybám a myslím, že v tom prvním poločase se nám to povedlo a že jsme tím domácí hráče zaskočili. Oni tam za celý poločas směrem dopředu neměli prakticky nic. Až na tu penaltu před přestávkou. Zato my dali dva góly a ještě jsme si spoustu dalších příležitostí vytvořili.

I vy jste měl hned někdy ve třetí minutě dvě dobré střely, jenže Laštůvka v bráně dokázal obě vyrazit. Hodně vás to mrzelo? A nedalo se to řešit třeba trochu jinak?

Já měl první myšlenku, že budu střílet po zemi na zadní tyč, ale potom jsem si to rozmyslel. A to se většinou nevyplácí, první myšlenka bývá nejlepší. Já to tam pak ještě dorážel, to už jsem ale bohužel trefil špatně. Je to velká škoda, tak brzký gól by se nám určitě hodil…



Když vás pak v té 38. minutě na malém vápně svým centrem našel Petr Javorek, to už jste se zřejmě nijak nerozmýšlel a rovnou z voleje do toho praštil…

Ne, ne, to už jsem nic nevymýšlel a jen se soustředil na to, abych to trefil. Naštěstí to dopadlo dobře.

Byl to váš první gól v první lize. Měl jste z něj velkou radost?

Jistě, útočník je vždycky za ty góly rád. I pro mě je důležité, abych ty góly dával a doufám, že je budu dávat i nadále. Samozřejmě z toho, že jsem v lize svůj první gól dal už ve svém druhém zápase, mám velkou radost, taky po psychické stránce se mi tím hodně ulevilo.

Takže zatím svého příchodu do Dynamu, byť se vám jako mužstvu premiéra se Slavií příliš nepovedla, nelitujete?

Se Slavií se nám nedařilo, ale snad jsme to dle mého názoru teď v Ostravě trošku odčinili. Teď je hlavně důležité v tom trendu pokračovat a hlavně hrát tak, abychom navázali na ten náš ostravský výkon, hlavně z první půle.

Jenže vás příští sobotu čeká doma zápas s Libercem, který o víkendu doma rozstřílel plzeňskou Viktorku 4:1!

Já si říkal, že to snad ani není možné… Jel jsem zrovna z Plzně do Budějovic a v autě mi to pořád na mobilu pípalo, jak ty góly přibývaly. Tak mi to pak přítelkyně zapnula a já tomu nemohl uvěřit…

O víkendu je reprezentační přestávka a liga má volný termín. Nebyli byste ale raději, kdybyste s Libercem hráli už teď?

Já, když se nám v Ostravě tak dařilo, bych raději hrál, ale na druhou stranu budeme mít čas se na Liberec pořádně připravit, potrénujeme a věřím, že lidi tady doma potěšíme hrou i výsledkem.

Ještě zpět k vašemu příchodu z Plzně do Dynama, pomohlo vám, že jste nějaké kluky i prostředí znal ze svého prvního angažmá?

To, že jsem věděl, kam jdu, mi pomohlo už při mém rozhodování, když se Budějovice ozvaly. Znám tady spoustu kluků i lidí z realizačního týmu. Třeba tady teď je trenér Kohout, kterého znám hodně dobře z Plzně, kde mě trénoval v dorostu.

Vy jste i při svém prvním hostování v Dynamu jeden gól dal. Vybavujete si ho?

Jsou to už skoro čtyři roky, ale na webu Dynama mi to připomněli… Bylo to s Třincem a na gól mi nahrával Ivo Táborský, který se teď o nás stará jako vedoucí mužstva. Mně tehdy bylo osmnáct let a přicházel jsem z plzeňské juniorky, takže to bylo moje první angažmá mezi muži. Teď už mám za sebou sezonu ve druholigovém Ústí, takže už toho mám za sebou přece jen znatelně víc a na své druhé působení v Budějovicích se moc těším.