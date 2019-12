Jen slova chvály pro své svěřence měl i trenér David Horejš: „Obrovská spokojenost!“ začal své hodnocení na pozápasové tiskovce. „Do zápasu jsme po dlouhé době šli v roli favorita a měli trošku obavu, jak se s tím hráči vyrovnají. S radostí však mohu říct, že tu roli zvládli výborně a podali velice dobrý výkon,“ vyzdvihl trenér Dynama.

„Od první minuty jsme byli aktivnější a brzy jsme také dali první gól,“ zmínil Horejš důležitou vedoucí branku, kterou po Mršičově úniku a jeho přesné nahrávce vstřelil s velkým přehledem Ledecký. „Po Havlově gólu na 2:0 jsme měli velkou možnost přidat i třetí branku z penalty, po které by už byl zápas zřejmě rozhodnut,“ přemítal.

Jenže Lukáš Havel penaltu po nezpochybnitelném faulu brankáře Kočího na Čavoše nedal. „Já do poslední chvíle čekal, kam se mi gólman hne. Sice se hnul, ale mně podklouzla noha a míč letěl nahoru,“ litoval mladý stoper.

Trenér Horejš z neproměněné penalty ale vědu nedělal: „I tak to kluci sehráli velice dobře, máme na kontě třicet ligových bodů a velice si toho vážíme,“ zdůraznil a připomněl, že pro ligového nováčka zápas s Příbramí až tak jednoduchou záležitostí nebyl. „Po našem vedoucím gólu hosté opticky hru vyrovnali a snažili se hrát dopředu, to ale bylo naším záměrem. Počítali jsme s tím, že Příbram bude hrát z hlubokého bloku, a proto jsme se chtěli pokusit vstřelit co nejrychleji gól, aby hosté museli hru otevřít,“ vysvětloval trenér Horejš a připomněl, že Příbram má ve svém týmu hodně kvalitních hráčů. „Je tam Slepička, Rezek, pak přišel do hry Alvir, ta kvalita tam je. Myslím si ale, že jsme po většinu času měli hru zcela bezpečně pod kontrolou,“ usoudil Horejš.

Znovu kouč Dynama ocenil i přínos obou internacionálů. „Jak Drobný, tak Sivok mají na našem výkonnostním vzestupu obrovský podíl. Naši kluci s ligou neměli tolik zkušeností a potřebovali se o někoho opřít a tu oporu našli u obou těchto zkušených veteránů. Myslím, že každý vidí, jak vedle nich výkony mladíků Havla, Čavoše či Havelky šly nahoru,“ upozornil trenér Dynama a jedním dechem dodal, že bude velice rád, když Drobný i Sivok zůstanou i na jaře.

Zatímco hráči i fanoušci Dynama slavili velkou sérii osmi utkání v řadě bez prohry, Příbram naopak na jihu Čech nevyhrála ani ve svém 12. utkání (!) po sobě… „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, protože Budějovicím se daří, a to hlavně střelecky. Že dokáží z minima vytěžit maximum, na rozdíl od nás, my nejsme schopni dát gól ze žádné z mnoha situací, které si vytvoříme,“ lomil rukama kouč hostí Roman Nádvorník a zmínil Slepičkovu šanci, kterou měl už v úvodu zápasu (ale až po předchozích dvou tutovkách domácích).

Po výhře s Příbramí, která byla naprosto zasloužená, ligový podzim zakončí Dynamo v neděli v Edenu se Slavií.