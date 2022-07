Jak jste ty své dvě gólové trefy viděl?

Při prvním gólu se nám vyplatil náš vysoký presink, díky němuž se mi podařilo míč vypíchnout stoperovi a měl jsem před sebou už jen gólmana. Zvolil jsem kličku kolem něj a naštěstí to vyšlo. Za druhý gól musím moc poděkovat Potokovi (Romanu Potočnému – pozn.), jenž mi přihrál vlastně do prázdné brány. Šli jsme tři na gólmana, to se hned tak nevidí…

I díky vašim dvěma brankám jste s Táborskem vyhráli 4:0, takže spokojenost?

Řekl bych, že jsme hráli ten náš fotbal, jaký chceme hrát. Teď jen na to musíme navázat taky v lize.

K optimismu svádí i předchozí výsledky v přípravě.

Hlavně výhra s Augsburgem je hodně cenná a také proti Berlínu jsme obstáli. Já proti tak velkým mužstvům nikdy nehrál, byla to pro mě obrovská zkušenost.

Vy jste v přípravných zápasech dostával dost prostoru, z toho jste jistě měl radost?

Určitě. Řekl bych, že se mi v těch zápasech docela dařilo.

V generálce s Táborskem jste nastoupil v základní sestavě, věříte, že jste si těma dvěma góly řekl o šanci i v lize?

Uvidíme, doufám, že jo… Udělal jsem pro to všechno.

Ligu začínáte v neděli proti Pardubicím. Věříte si na ně?

Myslím, že jsme se na Pardubice dobře naladili, jedeme si tam pro tři body!