„Abychom mohli pomýšlet na body, museli bychom tady předvést daleko lepší výkon,“ měl ke hře svého týmu po zápase výhrady trenér Dynama David Horejš.

Naproti tomu jeho plzeňský protějšek byl se svými hráči spokojen: „Samozřejmě, že nás těší hlavně výhra, nicméně z mého pohledu jsme podali ve větší části zápasu i velmi solidní výkon,“ uvedl trenér Adrian Guľa pro Plzeňský deník. „Kluci měli dostatek sebevědomí a správně zareagovali i na vyrovnávací gól Budějovic těsně před koncem poločasu,“ těšilo slovenského trenéra a na dotaz, zda se snažil o přestávce hráče uklidnit, anebo spíš vyburcovat, odvětil, že to byl mix obojího. „Vyburcovat proto, že před námi bylo ještě pětačtyřicet minut. Ale zvlášť do 25. minuty byl náš výkon dobrý, kluci potřebovali také podpořit. Myslím, že jsme to zvládli a uhráli jsme to v pohodě k důležitému vítězství.“

Plzeň byla po většinu času opravdu lepší a měla hru pod kontrolou, přesto se její hráči o zisk tří bodů museli obávat až do posledních vteřin. „Je to tak, míče se od brankových konstrukcí odrážely jiným směrem než bychom chtěli… Ceníme si i této výhry,“ konstatoval trenér Plzně. „Možná nám chyběl větší klid a rozvaha v koncovce, i když jsme dali krásné góly. Ve vápně to chtělo víc klidu, tam je třeba mít zabijácký instinkt,“ přemítal Guľa a vyzdvihl, že jeho svěřenci díky své rychlosti a agresivitě hosty z jihu Čech nepouštěli do větších šancí.

Dynamo se v Plzni hned od začátku dostalo pod velký tlak. „My do zápasu nevstoupili dobře a byli jsme málo odvážní, Plzeň byla v prvním poločase jednoznačně lepší a vyhrála zaslouženě,“ uznal trenér David Horejš a dodal, že Plzeň vedle vedoucí branky měla i další možnosti. „Ty jsme se štěstím přežili a do šatny jsme dali vyrovnávací branku. Na kluky v kabině jsme apelovali, že chceme-li uspět, musíme hrát víc aktivně. Jenže jsme dál hráli velice ustrašeně a zakřiknutě, ztráceli jsme strašně moc balonů. Až když Plzeň dala druhý gól, to z nás spadlo a začali jsme hrát, začali jsme si víc věřit a vytvářeli jsme si i nějaké možnosti. Výsledek byl pro nás pořád přijatelný a mrzí mě, že jsme z toho zápasu nevytěžili víc,“ konstatoval Horejš.

Nejlepším hráčem Dynama v Plzni byl Vojtěch Vorel. „Byl výborný a hlavně díky němu jsme stále byli na dostřel. Ale byli tam i někteří další hráči, kteří podali dobrý výkon, od celého týmu jsme nicméně čekali daleko víc,“ po zápase řekl na O2 TV kouč Dynama.

Na dotaz moderátorky, zda na ty vydařenější fáze plzeňského zápasu jeho svěřenci navážou v dalším kole v neděli doma s Brnem, pokýval hlavou: „Samozřejmě si zápas s Plzní rozebereme a věřím, že podáme lepší výkon.“

Zápas Dynama s Brnem se hraje v neděli na Střeleckém ostrově od 14 hodin, bohužel stále ještě bez diváků

