Do Dynama, kde podepsal tříletou smlouvu, přestoupil loni v létě a rychle se prosadil do základní sestavy.

Před sobotním zápasem s ostravským Baníkem (16.00 na Střeleckém ostrově) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Na Slovácku jste přes hodinu odolávali, nakonec jste však padli 0:1. Těsná porážka na hřišti týmu, který hrál v pohárové Evropě, není ostuda, nicméně body jste neuhráli. Takže přece jen zklamání?

Určitě je to zklamání, a to hlavně proto, že my všichni si jsme dobře vědomi, že náš výkon tam nebyl podle našich představ. Navíc gól, co jsme dostali, byl úplně zbytečný. Měli jme míč v držení, ale místo kombinace přišel nákop do levé strany, balon jsme ztratili a Slovácko nám po brejku dalo gól, který nakonec rozhodl o naší prohře.

Takže zbytečná porážka?

Dá se říct, že jsme prohráli smolně, na druhou stranu je třeba uznat, že Slovácko bylo po většinu času lepší a my se v sobotu musíme v příštím utkání doma hodně zlepšit.

Slovácko zahrávalo spoustu standardek, ty všechny jste však zvládli vyřešit. Přitom právě v obranných standard᠆kách jste v minulé sezoně měli potíže, v tomto směru tudíž pozitivní zjištění?

Není dobře, že jsme soupeři dovolili si tolik standardek vypracovat, ale že jsme je zvládli všechny eliminovat, mě těší, to je super. Bude jen dobře, když obranné standardky budeme řešit podobně i v dalších zápasech.

Do nové sezony jste šel jako nový kapitán mužstva. Považujete si toho?

V týmu je hodně kvalitních i zkušených hráčů a z toho, že ta volba padla na mě, samozřejmě mám radost. Je to pro mě velká čest, ale na druhé straně také velká zodpovědnost. Určitě si toho považuji.

Zpátky k zápasu na Slovácku, kde jste v závěru měli několik velkých šancí a ta největší z nich byla po vaší hlavičce, kterou Kalabiška vykopával z brankové čáry. Vy jste reklamovali gól, ale ani VAR prý nenašel záběr, který by ukázal míč za lajnou. Jak jste to viděl vy?

Já to sice hlavičkoval, jenže tu situaci na brankové čáře jsem na rozdíl od některých našich kluků pořádně neviděl, takže to posoudit nemohu. Ti kluci, co to viděli líp, tvrdí, že to už bylo za čarou a že tam možná byla i ruka. Ale jak jsem říkal, já to to dobře neviděl, takže těžko říct…

A co ty další šance?

Těsně vedle střílel Fortune Bassey a úplně na konci zápasu šla jen o kousek vedle i hlavička Lukáše Havla. Velká škoda, že jsme nestihli aspoň ten jeden gól dát, jenže jak už jsem říkal, my jsme nehráli dobře a probudili jsme se až nějakých deset patnáct minut před koncem. Sice jsme tam měli tři velice dobré příležitosti, které jsme mohli alespoň na 1:1 proměnit, bohužel jsme žádnou z nich nedali. Svůj výkon ale prostě musíme hodně vylepšit.

Už tuto sobotu budete zlepšený výkon určitě potřebovat – na Střelecký ostrov totiž přijede Baník, který nastřílel Zlínu pět gólů!

Čeká nás hodně těžký zápas, ale v lize je vlastně každý zápas těžký, všechna mužstva mají velkou kvalitu. Nic to nemění na tom, že chceme zápas s Baníkem zvládnout a vybojovat tři body.

Na fotbal už zase mohou chodit i diváci, spoléháte tudíž i na jejich podporu?

Jistě, už minule doma proti Teplicím byli diváci hodně slyšet. Fotbal se hraje pro lidi a pro nás je vždycky lepší, když na stadion přijdou diváci, kteří nám fandí a ženou nás dopředu. Je to mnohem lepší, než když jsou tribuny prázdné. Půjdeme do zápasu s jednoznačným cílem vyhrát a věřím, že nám v tom naši fanoušci pomohou.