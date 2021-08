Po zmíněné výhře s Teplicemi, kterou trenér David Horejš označil za perně odbojovanou, černobílí ve svém prvním utkání nové sezony na hřišti soupeře neuspěli před týdnem v Uh. Hradišti, kde podlehli Slovácku 0:1. „Hlavně v prvním poločase jsme nepodali takový výkon, jaký jsme si představovali,“ netajil se trenér Horejš po zápase svým zklamáním.

„Slovácko bylo po většinu času lepší a my se v sobotu musíme doma v zápase proti Baníku hodně zlepšit,“ uvedl po prohře na Slovácku kapitán týmu Martin Králik.

Na jaře Dynamo s Baníkem doma vyhrálo 1:0, v sobotním utkání ale Baník věří v odvetu: „Měli bychom být v plné síle, všichni hráči jsou zdravotně v pořádku,“ pro klubový web řekl asistent trenéra Tomáš Galásek, ocenil ale i sílu soupeře. „Budějovice málo gólů dávají, ale také jich málo dostávají. Na Slovácku bojovaly o bod až do konce, nebude to lehký soupeř,“ varoval. „Chceme ale být v sezoně úspěšní, a tak z Budějovic chceme tři body,“ zakončil Galásek.

Ostravský Baník poslal na jih Čech vizitku v podobě pěti gólů, které nadělil Zlínu. „My víme, že nás čeká nesmírně těžký zápas, takové ale v lize jsou všechny,“ krčil rameny trenér Dynama David Horejš, dle něhož Baník má letos ty nejvyšší ambice, což jednoznačně potvrdil doma se Zlínem. „Dobře víme, že pokud chceme s tak silným soupeřem, jakým Baník Ostrava je, pomýšlet na nějaký bodový zisk, musíme podat rozhodně lepší výkon než na Slovácku. Věřím, že s podporou diváků uspějeme,“ zadoufal Horejš.

Po uvolnění protiepidemických opatření na zápas mají přístup diváci, kteří si lístky mohou koupit online na ticketlive.cz či od 12 hod. na stadionu u pokladny č. 6 za tribunou Východ. Diváci se musí prokázat elektronickým či písemným potvrzením o bezinfekčnosti a na stadionu po celou dobu zápasu mít respirátor. Pro fanoušky bude k dispozici od 12 hod. za východní tribunou mobilní testovací centrum.

TÁBORSKO S VLAŠIMÍ

Ve II. lize FC MAS Táborsko po senzační výhře v Příbrami hostí v neděli od 17 hod. doma Vlašim, která uhrála bod v Opavě a zdolala Chrudim 4:1. „Jsme rádi, že jsme získali čtyři body, ale v Táboře nás čeká další zápas, který určitě nebude lehký. Doufám, že se nám povede udržet si naší fotbalovost a utkání zvládneme,“ uvedl pro klubový web trenér Martin Hyský.

Fotbalisté Táborska by rádi navázali na výborné výkony z duelů s Brnem i Příbramí, kvalitu Vlašimi však respektují. „Exligoví fotbalisté uplatňují své bohaté zkušenosti, teď nás ale čeká soupeř, který vyniká dravostí a pohybem s míčem,“ připomněl trenér Miloslav Brožek, že Vlašim letos je farmou pražské Slavie. „Za Vlašimi hraje šest sedm nadějných mladíků ze Slavie, doplněných o kvalitní zkušené fotbalisty. Samozřejmě, že chceme vyhrát, přesto bych tentokrát bral i bod,“ uzavřel trenér Táborska.

DORAZÍ LIMBERSKÝ?

Ve III. lize Písek po úvodní . výhře v Praze s Vltavínem se v sobotu od 10.15 hod. utká doma s ambiciózními Domažlicemi, kam z Plzně přestoupil exreprezentant David Limberský! „Sílu Domažlic, která po příchodu Limberského ještě vzrostla, respektujeme, nedáme ale soupeři zadarmo ani píď hřiště,“ ujistil vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár, dle něhož by do zápasu měl jít tým v plné síle. „Po dlouhé době se můžeme v mistrovském utkání představit i našim fanouškům a věřím, že nás přijdou podpořit v hojném počtu. Domaž᠆lice jsou velkým favoritem soutěže, my však zabojujeme o každý bod,“ slíbil Grobár.

DIVIZE: JIHOČEŠI DOMA

Druhým kolem pokračuje o víkendu fotbalová divize a na rozdíl od minulého kola hrají tentokráte všechny jihočeské týmy doma: v sobotu už od 13 hod. béčko Dynama na Složišti s Chebem a v 17 hodin začínají zápasy Katovice – M. Lázně a Soběslav – Hořovice, v neděli se utká Lom na Svépomoci s Berounem (14) a J. Hradec přivítá od 17 hodin doma Sedlčany.