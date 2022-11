Kde je příčina toho, že vaše představy nebyly naplněny?

Jednoznačně v nedobrých výsledcích našich zápasů na domácím hřišti. Konkrétně mám na mysli zápasy s Mladou Boleslaví, Hradcem Králové a Olomoucí. To byly zápasy, které jsme měli vyhrát. Dle mého soudu to byli soupeři, které bychom měli být schopni doma porazit, jenže my s nimi neuhráli ani bod a nedali jim jediný gól.

Po dlouhých letech své působení v Dynamu, ať už jako hráč, či jako trenér, po jarní části sezony zakončil David Horejš. O tom se toho hodně namluvilo i napsalo, ale dá se říct, že ta situace k tomu prostě nazrála?

Já bych k tomu řekl jen tolik, že zájem o příchod Davida Horejše ze strany Jablonce jsme zaevidoval už při našem utkání v Jablonci na podzim loňského roku. Já s ním o jeho dalším angažmá v Dynamu opakovaně hovořil, nakonec jsme ale došli k tomu, a to obě strany, že bude lepší, když to David zkusí jinde. Já bych k tomu ještě rád dodal, že s Davidem jsem se rozloučil podáním ruky jak v kabině, tak na poradě sportovního úseku a nakonec i ve své kanceláři, když mě s Jiřím Kohoutem přišli požádat o zkrácení jejich smlouvy. Davidovi jsem za odvedenou práci poděkoval. Velice mě totiž mrzí, když jsem se pak dočetl, že mu tady ani ruku nikdo nepodal…

Za Davida Horejše přišel Jozef Weber, už po půlroce jste se ale s ním rozloučili. Proč tohle angažmá nevyšlo?

Je naprosto nepochybné, že Jožka Weber tady dobře začal. K dobru mu především musím započítat, že se významně zasloužil o to, že do kádru áčka přišli naši nadějní odchovanci. Naopak záporem bylo, že po solidním začátku sezony šla výkonnost mužstva výrazně dolů. Proto jsme společně došli k závěru, že naši spolupráci ukončíme s tím, že se nám to prostě nepovedlo. Což se může stát.

Zmínil jste klubové odchovance a dá se říct, že v tomto směru se toho tady skutečně hodně změnilo.

Když jsem do klubu přišel, byli v áčku z odchovanců jen Lukáš Havel a Pavel Novák, jenž navíc ukončil hráčskou kariéru. Teď máme odchovanců osm a nejsou v týmu jen papírově, všichni naskočili do zápasů, nebo byli alespoň na lavičce: Luksch, Janáček, Havel, Čoudek, Penner. Krch, Hais a Matoušek. Dále je nutno vyzdvihnout, že v naší akademii máme pět mladých kluků, kteří hrají za mládežnické reprezentace. Například osmnáctiletý Ondra Čoudek je v české devatenáctce, v jejímž dresu postoupil do elitní fáze kvalifikace o mistrovství Evropy a teď v přípravě ve Španělsku nastoupil v obou zápasech proti Norsku v základní sestavě! To, že naši odchovanci se tak výrazně prosadili, mě na podzim asi nejvíc potěšilo.

A co vás nejvíce zklamalo?

Řekl bych, že ta míra zloby ze strany některých lidí, kteří v minulosti v Dynamu působili. Mám na mysli jejich stálé ataky v médiích.

Jak je na tom klub ekonomicky?

Vše funguje, jak má. Hráči dostávají výplaty, nikomu nic nedlužíme. Své závazky vůči hráčům i ke svým obchodním partnerům plníme.

V posledním ligovém zápase na Spartě vedli tým pověření trenéři Lerch a Kladrubský, už před tímto utkání jste ale rozhodli, že trenérské žezlo převezmou Tomáš Zápotočný a Marek Nikl. Jak se jejich příchod rodil?

Volných trenérů byla celá řada a byly tudíž i jiné možnosti. A nejen ty, o kterých spekulovala různá média… Padala různá jména dle všelijakých „zaručených“ zdrojů. My šli jinou cestou a v nějaké debatě padla i jména těchto dvou trenérů. Ti nás zaujali hlavně tím, jakým způsobem postupovali v Příbrami, kterou zvládli i ve velice skromných podmínkách dovést do čela druhé ligy. Proto jsme se rozhodli je oslovit. A to navzdory tomu, že to pro ně v první lize bude i první příležitost. Pro mě jsou protagonisty moderní trenérské práce.

Dali jste novým trenérům nějaký konkrétní cíl?

Řekl bych to tak, že dostali stejné úkoly, jaké měli jejich předchůdci. Tudíž, že chceme hrát dobrý fotbal, využívat vlastní odchovance, zvýšit přesah do B-mužstva a klubové akademie. A pokud jde o umístění v první lize, tak tedy to, že bychom se měli pohybovat spolehlivě v půlce tabulky. S tímto cílem jsme šli i do podzimní sezony.

Mluvili jste s novými trenéry už také o nějakých změnách v kádru?

K nějakým změnám zřejmě dojde, nebudou ale dramatické. Zřejmě uplatníme opci na Lukáše Čmelíka, ale teprve si s novými trenéry vyhodnotíme, kde nás nejvíc tlačí bota. Určitě v ofenzivní fázi, dle hodnocení InStatu jsme byli v těchto aktivitách v lize ve všem nejhůř. Střely na bránu poslední, držení míče poslední, přihrávky do šancí poslední… Řekl bych, že trenér Weber postupem času zcela upustil od kombinační hry. Zatímco venku to vycházelo, doma jsme se trápili a vlastně jsme se nedostávali vůbec do tlaku. Takže třeba Zajíc se v lize nedostával do šancí, zatímco třeba v Chomutově, kde jsme si v poháru územní převahu vynutili, dal tři góly. Podobně tomu bylo i v přípravě ve Vlašimi. Směrem dopředu jsme měli potíže i proto, že se zranil Michal Škoda a zdravotní potíže měl i Hajsík (Daniel Hais – pozn.).

Jak bude v Dynamu vypadat fotbalová zima?

Dlouhá nebude. Teď mají hráči doplňkový program a příprava začne v lednu. Pokud se nemýlím, 11. ledna jedeme na soustředění do Turecka a 28. ledna začíná liga. A do 1. března musíme sehrát i odložený pohár s Hradcem.

S jakým přáním půjdete do jarní části ligové sezony?

Určitě se chceme dostat tam, kam patříme. To znamená, že v ligové tabulce, kde teď jsme na třináctém místě, se chceme posunout nad desátou příčku. Tabulka je velice vyrovnaná, takže stačí dvě vítězství za sebou a rázem jste na tom v tabulce výrazně líp. Na druhé straně ale také dobře víme, že ligu na jaře začínáme na Slovácku, pak máme doma Liberec a jedeme do Plzně. Což není lehký rozjezd a určitě to nebude jednoduché. Věřím ale, že to naše mužstvo zvládne!