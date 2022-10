V Táboře byli domácí fotbalisté od postupu jen krůček: „V 59. minutě šli domácí do vedení po mazáckém zakončení Ledeckého, kterého kolmicí na bránu vyslal Babacar. Když už se duel blížil ke konci, Táborsko udělalo chyby a Brňané trestali: nejprve v 89. minutě tečovanou střelou vyrovnal Alli a v nastaveném čase zpoza vápna dal Ševčík na 1:2,“ líčí smolný závěr zápasu klubový web Silonu Táborsko.

V Č. Budějovicích fotbalisté domácího Dynama roli favorita splnili bez větších potíží. „Zápas jsme chtěli zvládnout nejen výsledkově, ale i herně, což se nám, myslím si, podařilo,“ pochvaloval si asistent trenéra Jan Baránek a podtrhl, že pro Dynamo je to počínaje pohárovou výhrou 5:0 v Chomutově pátý soutěžní zápas v řadě bez prohry. „Těší nás, že konečně jsme vyhráli soutěžní zápas doma,“ ocenil a dodal, že se tak navíc stalo po výkonu, který byl velice slušný. „Od začátku jsme mířili za vítězstvím,“ vyzdvihl.

K úrovni zápasu přispěli i druholigoví hosté. „Vlašim potvrdila, že je to kombinačně velice silný tým. My však díky svému kontrapresinku měli hodně získaných míčů, některé situace jsme však nedohráli do konce. Ale pomohli jsme si dvěma standardkami,“ uzavřel Baránek.

Uspěje Dynamo doma v neděli také v lize s Hradcem Králové (15:00)?